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В Ташкенте перекроют ряд улиц в воскресенье

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191130/12913330/V-Tashkente-perekroyut-ryad-ulits-v-voskresene.html

О том, какие именно улицы перекроют первого декабря в Ташкенте - читайте в нашем материале и выбирайте маршруты объезда!

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Завтра, 1 декабря, несколько улиц Ташкента будут временно перекрыты в связи с проведением полумарафона, сообщает хокимият.

"1 декабря с 10:00 до 11:00 пройдет полумарафон среди личного состава Академии вооруженных сил республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

В связи с этим, движение на нижеследующих участках будет частично ограниченно: Академия вооруженных сил – Малая кольцевая дорога – улица Тараккиёт – Парк "Ашхабад" - проспект Мирзо Улугбека – улица Паркент – Академия вооруженных сил.

В Ташкенте перекроют ряд улиц в воскресенье
Хокимият
В Ташкенте перекроют ряд улиц в воскресенье

Хокимият столицы предупреждает жителей и гостей выбирать пути объезда.

Теги:
город, перекрытие движения, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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