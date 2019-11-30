О том, какие именно улицы перекроют первого декабря в Ташкенте - читайте в нашем материале и выбирайте маршруты объезда!

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Завтра, 1 декабря, несколько улиц Ташкента будут временно перекрыты в связи с проведением полумарафона, сообщает хокимият.

"1 декабря с 10:00 до 11:00 пройдет полумарафон среди личного состава Академии вооруженных сил республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

В связи с этим, движение на нижеследующих участках будет частично ограниченно: Академия вооруженных сил – Малая кольцевая дорога – улица Тараккиёт – Парк "Ашхабад" - проспект Мирзо Улугбека – улица Паркент – Академия вооруженных сил.

Хокимият В Ташкенте перекроют ряд улиц в воскресенье

Хокимият столицы предупреждает жителей и гостей выбирать пути объезда.