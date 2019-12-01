Из Уголовного кодекса Узбекистана могут исключить две статьи

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Из Уголовного кодекса Узбекистана по инициативе Министерства юстиции могут быть исключены две статьи.
Речь идет о статьях 189 ("Нарушение правил торговли или оказания услуг") и 192 ("Дискредитация конкурента").
В настоящее время, отметили в Минюсте, нарушение правил торговли грозит административными мерами взыскания, финансовыми санкциями Налогового кодекса, огромными штрафами на основании подзаконных актов. Кроме того, виновный привлекается к уголовной ответственности.
Обосновывая необходимость исключения статьи 192, в Минюсте напомнили, то в Узбекистане общественные отношения, связанные с формированием конкурентной среды и борьбой с монополистической деятельностью, регулируются законом "О конкуренции". Статьей 27 этого закона предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства о конкуренции, а вопрос об уголовной ответственности там не оговаривается.
"Современная юриспруденция показывает, что регулировать отношения в этой сфере желательно не в рамках уголовного права, а в рамках экономико-правовых или гражданско-правовых отношений в зависимости от причиненного ущерба", — заявили в Минюсте.
Законопроект, в который включены указанные предложения, опубликован для обсуждения на портале СОВАЗ.