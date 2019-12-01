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Из Уголовного кодекса Узбекистана могут исключить две статьи

Spuntik / Дмитрий Астахов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191201/12914069/Iz-Ugolovnogo-kodeksa-Uzbekistana-mogut-isklyuchit-dve-stati.html

Министерство юстиции республики выступило с предложением об исключении из УК двух статей. Все желающие могут высказаться относительно данной инициативы на портале СОВАЗ.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Из Уголовного кодекса Узбекистана по инициативе Министерства юстиции могут быть исключены две статьи.

Речь идет о статьях 189 ("Нарушение правил торговли или оказания услуг") и 192 ("Дискредитация конкурента").

В настоящее время, отметили в Минюсте, нарушение правил торговли грозит административными мерами взыскания, финансовыми санкциями Налогового кодекса, огромными штрафами на основании подзаконных актов. Кроме того, виновный привлекается к уголовной ответственности.

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"Это приводит к тому, что за одно и то же правонарушение применяются две и более карательные меры, что на практике приводит к нарушению установленного порядка отправления правосудия", — говорится в публикации.

Обосновывая необходимость исключения статьи 192, в Минюсте напомнили, то в Узбекистане общественные отношения, связанные с формированием конкурентной среды и борьбой с монополистической деятельностью, регулируются законом "О конкуренции". Статьей 27 этого закона предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства о конкуренции, а вопрос об уголовной ответственности там не оговаривается.

"Современная юриспруденция показывает, что регулировать отношения в этой сфере желательно не в рамках уголовного права, а в рамках экономико-правовых или гражданско-правовых отношений в зависимости от причиненного ущерба", — заявили в Минюсте.

Законопроект, в который включены указанные предложения, опубликован для обсуждения на портале СОВАЗ.

Теги:
Минюст Узбекистана, законодательство, Уголовный кодекс, Узбекистан



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