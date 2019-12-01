На учениях в Сурхандарье обезвредили условных террористов

В Узбекистане продолжаются учения военнослужащих Нацгвардии, цель которых направлена на защиту от различных террористических угроз.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. На Учкизилском вокзале в Термезском районе Сурхандарьинской области прошли тактико-специальные учения по освобождению заложников и нейтрализации террористов на железнодорожном транспорте, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Узбекистана.

Мероприятие было проведено по инициативе Управления Нацгвардии по области совместно с Управлениями внутренних дел, по Чрезвычайным ситуациям и Службы госбезопасности.

Тактико-специальные учения по освобождению заложников и нейтрализации террористов на железнодорожном транспорте в Сурхандарьинской области Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана

Тактико-специальные учения по освобождению заложников и нейтрализации террористов на железнодорожном транспорте в Сурхандарьинской области Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана

Тактико-специальные учения по освобождению заложников и нейтрализации террористов на железнодорожном транспорте в Сурхандарьинской области Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана

Тактико-специальные учения по освобождению заложников и нейтрализации террористов на железнодорожном транспорте в Сурхандарьинской области Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана

Тактико-специальные учения по освобождению заложников и нейтрализации террористов на железнодорожном транспорте в Сурхандарьинской области Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана

Тактико-специальные учения по освобождению заложников и нейтрализации террористов на железнодорожном транспорте в Сурхандарьинской области Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана 1 / 6 Пресс-служба Национальной гвардии Узбекистана Тактико-специальные учения по освобождению заложников и нейтрализации террористов на железнодорожном транспорте в Сурхандарьинской области

Подразделения преодолели длинные дистанции с искусственными преградами, провели с условными террористами переговоры по урегулированию ситуации мирным путем, а когда получили отказ, устроили штурм, освободили заложников и обезвредили "преступников".

Цель учений заключалась в координация взаимодействия правоохранительных органов и органов государственного управления, повышении практических навыков подразделений, укреплении умений грамотно планировать боевые действия и принимать верные решения в нестандартных ситуациях.