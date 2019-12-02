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Кран в ванной комнате, архивное фото

Минюст разъяснил, как платить за горячую воду, если она – холодная

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191202/12921846/Minyust-razyasnil-kak-platit-za-goryachuyu-vodu-esli-ona--kholodnaya-.html

Температура воды, которую получают жильцы многоквартирных домов через центральные системы горячего водоснабжения, должна быть не ниже 50-75 градусов Цельсия.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Министерстве юстиции Узбекистана рассказали о температурных нормах и правилах расчета оплаты горячего водоснабжения.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев указал, какими должны быть тарифы на услуги ЖКХ
В соответствии с постановлением Кабмина "Об утверждении правил оказания коммунальных услуг", температура воды, которую получают жильцы многоквартирных домов через центральные системы горячего водоснабжения, должна быть не ниже 50-75 градусов Цельсия.

При этом перед проверкой температуры воду в точке забора сливают не более трех минут. Каждые три градуса отступления от допустимых отклонений — это минус 0,1 процента от общего размера платы за услугу горячего водоснабжения.

Платить за потребленную воду, температура которой в точке забора ниже 40 градусов Цельсия, следует по тарифу питьевого водоснабжения.

Теги:
Минюст Узбекистана, Экономика, Узбекистан, горячая вода



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