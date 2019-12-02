Минюст разъяснил, как платить за горячую воду, если она – холодная

Температура воды, которую получают жильцы многоквартирных домов через центральные системы горячего водоснабжения, должна быть не ниже 50-75 градусов Цельсия.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Министерстве юстиции Узбекистана рассказали о температурных нормах и правилах расчета оплаты горячего водоснабжения.

В соответствии с постановлением Кабмина "Об утверждении правил оказания коммунальных услуг", температура воды, которую получают жильцы многоквартирных домов через центральные системы горячего водоснабжения, должна быть не ниже 50-75 градусов Цельсия.

При этом перед проверкой температуры воду в точке забора сливают не более трех минут. Каждые три градуса отступления от допустимых отклонений — это минус 0,1 процента от общего размера платы за услугу горячего водоснабжения.

Платить за потребленную воду, температура которой в точке забора ниже 40 градусов Цельсия, следует по тарифу питьевого водоснабжения.