Минздрав Узбекистана ответил на скандальное видео мамы, потерявшей ребенка

ТАШКЕНТ, 3 дек - Sputnik. Видеозапись жительницы Ташкента, которая обратилась к министру здравоохранения Узбекистана со слезами на глазах из-за потери ребенка, за пару дней облетела всю Сеть. Ответ Минздрава последовал сразу же.

Напомним, несколько дней назад в YouTube появился видеоролик, где убитая горем мать из Ташкента обращается к министру здравоохранения республики: "Нет медицины, нет оборудования. Здравоохранение умирает, это клоака какая-то".

Оказалось, что женщина потеряла новорожденного ребенка из-за недостатка оборудования, равнодушия и некомпетентности врачей. По официальной версии, 25-дневный малыш погиб от того, что у него не раскрылись легкие, однако, по словам матери, их выписали здоровыми.

Также Елена Царевская рассказала, что в больнице ребенка обкладывали "баклажками с горячей водой".

Министр здравоохранения и коллектив Министерства здравоохранения выразили свои глубокие соболезнования Елене Царевской, потерявшей ребенка.

"В связи с тем, что подобный трагический инцидент требует безотлагательного разбирательства, приказом министра создана рабочая группа, которая 2 декабря 2019 года приступила к служебной проверке медицинского учреждения, упомянутого гражданкой. Данная проверка взята под личный контроль главы ведомства", - говорится в сообщении.

По информации Минздрава, виновные будут выявлены и понесут самое строгое наказание.