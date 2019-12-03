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Волонтеры в законе: добровольцев в Узбекистане обязали заключать договоры

© Sputnik / Константин Родиков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191203/12927340/Volontery-v-zakone-dobrovoltsev-v-Uzbekistane-obyazali-zaklyuchat-dogovory.html

В документе требуется указывать работу, которую доброволец будет выполнять в рамках программы, акции, время с указанием часов и дней работы и прочие условия.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О волонтерской деятельности", который обязывает заключать договоры на осуществление волонтерства. Текст документа опубликован на сайте газеты "Народное слово".

Закон был принят Законодательной палатой и одобрен Сенатом Олий Мажлиса в ноябре, документ выступил в силу с момента его публикации в СМИ. Ранее волонтерская деятельность в республике не регулировалась отдельным законом.

"Организатор волонтерской деятельности обязан заключить с волонтером договор волонтерства, если он занят волонтерской деятельностью более 20 часов в месяц", — говорится в документе.

В договоре указывается работа, которую доброволец будет выполнять в рамках программы, акции, время с указанием часов и дней работы и прочие условия.

Основными направлениями волонтерской деятельности остается поддержка малообеспеченных и социально уязвимых лиц, а также помощь в проведении массовых спортивных, культурных и других общественных мероприятий национального и международного значения.

Теги:
Договор, закон, Узбекистан, волонтер



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