Волонтеры в законе: добровольцев в Узбекистане обязали заключать договоры

В документе требуется указывать работу, которую доброволец будет выполнять в рамках программы, акции, время с указанием часов и дней работы и прочие условия.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О волонтерской деятельности", который обязывает заключать договоры на осуществление волонтерства. Текст документа опубликован на сайте газеты "Народное слово".

Закон был принят Законодательной палатой и одобрен Сенатом Олий Мажлиса в ноябре, документ выступил в силу с момента его публикации в СМИ. Ранее волонтерская деятельность в республике не регулировалась отдельным законом.

"Организатор волонтерской деятельности обязан заключить с волонтером договор волонтерства, если он занят волонтерской деятельностью более 20 часов в месяц", — говорится в документе.

В договоре указывается работа, которую доброволец будет выполнять в рамках программы, акции, время с указанием часов и дней работы и прочие условия.

Основными направлениями волонтерской деятельности остается поддержка малообеспеченных и социально уязвимых лиц, а также помощь в проведении массовых спортивных, культурных и других общественных мероприятий национального и международного значения.