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Обед в детском саду

В Бухаре возмущенные родители добились увольнения заведующей детсадом

Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191203/12928435/V-Bukhare-nedovolnye-roditeli-dobilis-uvolneniya-zaveduyuschey-detsadom.html

Родители пришли в группу и сняли видео о том, что приходится есть и пить их малышам. В частности, "чаем" в ДОУ называли обычную воду с несколькими одиноко плавающими чаинками. 

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Заведующая детским садом №53 в Бухаре уволилась после появления в Интернете скандального видео, на кадрах которого видно, что питание малышей явно не соответствует нормам. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В частности, "чаем" в ДОУ называли обычную воду с несколькими одиноко плавающими чаинками. 

Ролик вызвал широкий общественный резонанс. По данным пресс-службы областного хокимията, женщина написала заявление об уходе по собственному желанию после внеочередного заседания наблюдательного совета, на котором обсуждался уровень ее компетентности.

"Разбор полетов" был инициирован областным управлением дошкольного образования. По данным его сотрудников, родители неоднократно обращались к заведующей по поводу проблем и недостатков, связанных с работой организации. Однако руководитель не реагировала на их жалобы.

Ситуация была досконально изучена, и выяснилось, что мамы и папы волновались не зря.

Также были наказаны завхоз, шеф-повар и медсестра. В отношении них приняты дисциплинарные меры.

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Теги:
родители, Узбекистан, детский сад, Бухара



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