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Совместные учения Восток–2019 военнослужащих Узбекистана и России

Военные Узбекистана и РФ вместе "ликвидировали" группу условных боевиков

Пресс-служба Минобороны Узбекистана
Общество
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Учения прошли на высоком уровне и дали представителям обеих стран возможность обменяться опытом, отметили в Минобороны РУз.

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. На полигоне "Гурумсарай" Восточного военного округа прошли тактические учения "Восток–2019", в которых приняли участие военнослужащие Узбекистана и России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РУз.

Для подразделений были организованы занятия по боевой и специальной-тактической подготовке. Требовалось, чтобы военнослужащие действовали сплоченно и прикрывали друг друга во время атак на объекты условного противника.

Совместные учения Восток–2019 военнослужащих Узбекистана и России
Пресс-служба Минобороны Узбекистана
Совместные учения "Восток–2019" военнослужащих Узбекистана и России

Участники выполнили несколько сложных упражнений, в частности, пробежали пять километров в полном обмундировании, с оружием и снаряжением, показали, как могут преодолевать сложные горные препятствия, продемонстрировали навыки эвакуации раненых.

Совместные учения Восток–2019 военнослужащих Узбекистана и России
Пресс-служба Минобороны Узбекистана
Совместные учения "Восток–2019" военнослужащих Узбекистана и России

Занятия проводились не только в дневное время. Ночью подразделения разыскали и "уничтожили" группу условных боевиков, которые, согласно сценарию учений, планировали подрывную деятельность в приграничных районах.

Учения прошли на высоком уровне и дали представителям обеих стран возможность обменяться опытом, отметили в Минобороны.

Теги:
Минобороны Узбекистана, Узбекистан, Россия, военные учения, учения



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