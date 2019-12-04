Известно, что теперь на этом месте появятся пятизвездочные гостиницы, торгово-развлекательный центр, административные здания для банка и других строений.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Сегодня, 4 декабря, автостоянку, расположенную в Юнусабадском районе в пределах проспекта Амира Темура, улиц Шахрисабз и Истиклол, закрыли с целью создания на ее месте многофункционального комплекса Tashkent Central Park, пишет Spot.uz.

До середины 2000-х годов территория была огорожена бетонным забором, потом там организовали стоянку автомобилей.

Spot.uz В центре Ташкента закрылась огромная автостоянка: что будет вместо нее

Известно, что теперь на этом месте появятся пятизвездочные гостиницы, торгово-развлекательный центр, административные здания для банка и других строений.

Возведение будет осуществлять турецкая компания Taşkent Merkez Park Gayrimenkul Yatirim Anonim Şirketi и местная UzTur Investment and Development за счет собственных и привлеченных средств.

Проект рассчитан на 2019−2020 годы.