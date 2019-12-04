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МВД РУ на выезде в Сырдарью

На что жаловались жители Сырдарьи министру внутренних дел

МВД РУз
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191204/12939878/Na-chto-zhalovalis-zhiteli-Syrdari-ministru-vnutrennikh-del-.html

Министр внутренних дел Узбекистана прибыл в один из узбекских регионов. За день ему удалось выслушать лишь 50 обращений, из которых 30 нашли положительные решения.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. В связи с многочисленными обращениями граждан министр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов совершил выездной прием в Сырдарьинской области.

Основные жалобы местных граждан касались восстановления уволенных военнослужащих на службу, отсутствия и нехватки жилья, проблем с его оформлением, кадастровых вопросов, недостаточной готовности к зимнему сезону и прочего.

По информации, при личном приеме министр смог выслушать порядка 50 обращений, из них 30 были решены на месте. Так, проблемы, касающиеся детского городка, решились здесь же при содействии соответствующих организаций. Другая проблема, по которой министр Бобожонов также принял положительное решение, коснулась обращения руководства узбекско-китайского СП, действующего на территории региона. При этом суть проблемы не озвучивается.

Портфели
© Sputnik / Сергей Субботин
МВД Узбекистана возвращает уволенных сотрудников

Далее группа во главе с Пулатом Бобожоновым выехала в другой проблемный район региона - Мирзаабад.

Здесь жители пожаловались министру на перебои в подаче природного газа, электроснабжения, непригодность для жилья домов, где ремонт не проводился годами, а также на прочие вопросы социального характера. Отдельные проблемы удалось решить на месте.

Особенно злободневным оказалась тема своевременной доставки местному населению угля и сжиженного газа. Жителям махаллей "Мирзачул" и "Хакикат" по распоряжению министра были розданы баллоны с сжиженным газом. Как следует из сообщения, тут же были отремонтированы и внутренние дороги махалли.

По оставшимся жалобам граждан, в виду необходимости их более длительного изучения и решения, Бобожоновым отданы соответствующие распоряжения ответственным лицам, а также установлены сроки их исполнения.

Теги:
ветхое жилье, свет, газ, Занятость населения, население, обращения, жалоба, народные приемные, министр, МВД Узбекистана



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