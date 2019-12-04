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Первая леди Узбекистана празднует день рождения

© Фото: УзА
Общество
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https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1129/88/11298804.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191204/12944123/Pervaya-ledi-Uzbekistana-prazdnuet-Den-rozhdeniya.html

К поздравлением присоединились не только члены семьи супруги президента республики, но и пользователи соцсетей.

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. Зироат Мирзиёева, жена президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сегодня отмечает свой день рождения.

Первой поспешила поздравить именинницу старшая дочь четы Мирзиёевых – Саида. Девушка опубликовала трогательный пост в Instagram, в котором пожелала матери счастья и здоровья.

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Публикация от Saida Mirziyoyeva (@saida_mirziyoyeva)

"Илоҳим, бахтимизга соғ бўлинг! Будьте всегда здоровы! Вы - наше счастье!" – написала она.

К поздравлениям супруги президента республики присоединились и пользователи соцсетей. В частности, первой леди пожелали долгих лет и побольше приятных моментов в жизни.

"С днем рождения!!!! Много-много радости и бесконечного счастья" – написала @ziyodahon.u080.

"Наша милая первая леди!!! Юзлариздан хамиша Нур егилсин!" – прокомментировала @dilshodakamarova.

Между тем свои пожелания оставили не только граждане Узбекистана, но и соседних стран.

"Какая красивая Первая леди! Процветания и благополучия братской стране!!! Привет из Казахстана!!!" – написал пользователь @solpan_s.

Зироат Мирзиёева родилась и выросла в Коканде Ферганской области, по образованию инженер-экономист. По данным СМИ, со своим мужем будущая первая леди познакомилась еще в институте. Супруги живут в счастливом браке уже много лет, у них трое детей – дочери Саида, Шахноза и сын Алишер.

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Теги:
день рождения, Узбекистан



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