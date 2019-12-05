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Метро Ташкента

В "Узбекистон темир йуллари" опровергли информацию о рекламе табака в метро

The New York Times
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191205/12945537/V-Uzbekiston-temir-yullari-oprovergli-informatsiyu-o-reklame-tabaka-v-metro.html

Ранее жители Ташкента обратили внимание на баннеры, на которых рекламировалась жевательная смесь Lyft.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В "Узбекистон темир йуллари" отреагировали на обвинения в размещении рекламы табачной продукции в столичном метро.

Рекламный плакат в вагонах Ташкентского метрополитена
АО "Узбекистон темир йуллари"
Рекламный плакат в вагонах Ташкентского метрополитена
"Данное сообщение не соответствует действительности. Изображение и суть рекламы не имеет ничего общего с заявлением в посте. В рекламе лишь информируется о возможности принять участие в Международной программе по стажировке для выпускников ВУЗов, о чём свидетельствует и QR-код, указанный на рекламном плакате, выводящий на следующий сайт: https://careers.bat.com/graduates", - говорится в сообщении.

В компании также добавили, что вся рекламная продукция в УП "Тошкент метрополитени" обязательно согласовывается с Антимонопольным комитетом Узбекистана и должна получить разрешение на размещение.

Автомобильная дорога в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
ГУВД Ташкента установило заказчика баннера со скрытой рекламой наркотиков

Ранее в Telegram-канале "Уйлашимча!?" появилось сообщение о том, что в вагонах Ташкентского метро были замечены баннеры, рекламирующие жевательный табак Lyft компании "British-American Tobacco Uzbekistan".

В Узбекистане с 2010 года, согласно закону "Об ограничении распространения и употребления табачной продукции", запрещено рекламировать алкогольную и табачную продукцию. Не допускается не только реклама, но и пропаганда, то есть любые действия, направленные на формирование представления о безвредности их употребления.

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Теги:
Узбекистан, Ташкент, метро, реклама, табак



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