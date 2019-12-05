В "Узбекистон темир йуллари" опровергли информацию о рекламе табака в метро

Ранее жители Ташкента обратили внимание на баннеры, на которых рекламировалась жевательная смесь Lyft.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В "Узбекистон темир йуллари" отреагировали на обвинения в размещении рекламы табачной продукции в столичном метро.

АО "Узбекистон темир йуллари" Рекламный плакат в вагонах Ташкентского метрополитена

"Данное сообщение не соответствует действительности. Изображение и суть рекламы не имеет ничего общего с заявлением в посте. В рекламе лишь информируется о возможности принять участие в Международной программе по стажировке для выпускников ВУЗов, о чём свидетельствует и QR-код, указанный на рекламном плакате, выводящий на следующий сайт: https://careers.bat.com/graduates", - говорится в сообщении.

В компании также добавили, что вся рекламная продукция в УП "Тошкент метрополитени" обязательно согласовывается с Антимонопольным комитетом Узбекистана и должна получить разрешение на размещение.

Ранее в Telegram-канале "Уйлашимча!?" появилось сообщение о том, что в вагонах Ташкентского метро были замечены баннеры, рекламирующие жевательный табак Lyft компании "British-American Tobacco Uzbekistan".

В Узбекистане с 2010 года, согласно закону "Об ограничении распространения и употребления табачной продукции", запрещено рекламировать алкогольную и табачную продукцию. Не допускается не только реклама, но и пропаганда, то есть любые действия, направленные на формирование представления о безвредности их употребления.