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Богиня правосудия Фемида

Генпрокуратура выступила с обращением по нашумевшему делу о национализации Рембрандта

© Flickr / Rae Allen
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191205/12947883/Obraschenie-genprokuratury-po-nashumevshemu-delu-o-natsionalizatsii-Rembrandta-.html

Участник нашумевшего дела вокруг редкой картины XVII века - Андрей Плужников, бывший военный, утверждает, что картина Рембрандта является семейной реликвией и требует ее вернуть. Генеральная прокуратура комментирует последнее судебное решение по данному делу.

ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. В сети "Интернет" распространяются видеоролики жителя Ташкента, бывшего военного сотрудника космодрома Байконур Андрея Плужникова, в которых он выражает недовольство решениями прокуратуры и суда по делу о национализации картины Рембрандта Харменс ван Рейна (XVII век), а также по вынесенным решениям в отношении подсудимых.

В этой связи, узбекская генпрокуратура выступила с официальным заявлением.  

Плужников требует признать его потерпевшим по уголовному делу и вернуть ему картину Рембрандта Харменс ван Рейна, которая была вывезена его отцом в качестве трофея из Германии еще в военные годы. 

Авторская работа художника Рембрандта Ван Рейна
Генеральная прокуратура Узбекистана
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В официальном сообщении генпрокуратура напоминает, что в 2008 году гражданин Камиль Юлдашев приобрел у Андрея Плужникова данную картину за 50 тыс. долл. США. 

Юлдашев пытался сбыть ее за рубежом, однако после тщетных попыток вновь нарушая закон ввез картину на территорию Узбекистана летом 2018-го. 

В связи с обращением Плужникова, в отношении Юлдашева были заведены дела. В результате состоявшихся судов, Юлдашеву было назначено наказание в виде штрафа и исправительных работ сроком чуть больше 11 месяцев. Другой подсудимый по делу - Р.Фузайлов, гражданин США, который впервые вывез картину за пределы республики, также был только оштрафован. 

Картина же Рембрандта признана предметом преступления и передана в министерство культуры республики. 

После состоялись апелляционные рассмотрения дела, одно из которых даже рассматривалось в коллегии Верховного Суда по уголовным делам. Тем не менее, решение суда оставлялось без изменений.

В октябре текущего года Плужников, будучи на приеме у генерального прокурора республики, обратился с заявлением о несогласии относительно вынесенных судебных решений в отношении бывшего депутата парламента Камиля Юлдашева. Спустя 20 дней заявитель Андрей Плужников получил письменный ответ, заключается в заявлении. При этом детали ответа не раскрыты. 

Известно лишь, что нашумевшие видеообращения Плужникова появились после полученного им ответа.

Напомним, впервые дело по данному факту было открыто в 2014 году.




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