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Семинар по кибербезопасности в Академии вооруженных сил Узбекистана

В Узбекистане прошел семинар по кибербезопасности

Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны Узбекистана
Общество
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В обсуждении приняли участие зарубежные специалисты от ОБСЕ. Участники конференции подняли такие важные вопросы, как обеспечение безопасности информации в киберпространстве и противодействие киберугрозам.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. В Академии вооруженных сил Узбекистана прошел семинар на тему "Общий подход к кибербезопасности в использовании Интернета". Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны Узбекистана.

Семинар по кибербезопасности в Академии вооруженных сил Узбекистана
Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны
Семинар по кибербезопасности в Академии вооруженных сил Узбекистана

В дискуссии приняли участие профессоры и специалисты Академии вооруженных сил, Военного института информационно-коммуникационных технологий и связи Минобороны, Чирчикского высшего танкового командного инженерного училища, Военно-технического института Национальной гвардии. Также в мероприятии поучаствовали специалисты от ОБСЕ, которые представили свои доклады на тему кибербезопасности.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
© Sputnik / Александр Астафьев
Арипов заявил о росте числа кибератак в Узбекистане

Участники конференции обсудили необходимость своевременного реагирования на киберугрозы в условиях глобализации. В частности, были затронуты вопросы противодействия фейковым новостям, распространяемым хакерами, и обеспечение безопасности военно-политической информации.

Отдельное внимание было уделено вопросам международного сотрудничества в сфере кибербезопасности в военной системе Узбекистана и ОБСЕ.

Для Узбекистана тема кибербезопасности крайне важна. Ранее премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявил об увеличении числа кибератак в республике: с начала года выявлено около восьми миллионов инцидентов.

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Теги:
кибератака, киберпреступность, Узбекистан, ОБСЕ



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