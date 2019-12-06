Роспотребнадзор передал Минздраву Узбекистана мобильную лабораторию

Мобильный комплекс позволяет проводить исследования по замкнутому циклу - от поступления проб до утилизации биоматериала, в соответствии с современными требованиями биологической безопасности.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. Роспотребнадзор осуществил поставку мобильной лаборатории для министерства здравоохранения Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Мобильный комплекс сооружен на базе автомобиля "Камаз", в его составе лаборатория индикации и бактериологическая лаборатория. Церемония передачи состоялась сегодня в Республиканском центре профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава Узбекистана.

"На протяжении последних лет мы с узбекскими коллегами на регулярной основе проводим совместные исследования возбудителей инфекции, оказываем содействие нашим партнерам в совершенствовании лабораторной базы, проводим обучение в учреждениях Роспотребнадзора", - сказал на церемонии открытия посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Он также выразил уверенность в надежности и эффективности нового мобильного комплекса, так как автомобили этой категории работают по всему миру.

В свою очередь, замминистра здравоохранения Узбекистана, главный санитарный врач страны Бахром Алматов отметил, что все исследования в мобильном комплексе могут быть проведены по замкнутому циклу - от поступления проб до утилизации биоматериала, в соответствии с современными требованиями биологической безопасности.

Обучающие семинары по использованию мобильных лабораторий при оперативном реагировании на чрезвычайные ситуации эпидемиологического характера были проведены для узбекских специалистов сотрудниками Волгоградского научно-исследовательского противочумного института и Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб".

В сентябре 2017-го Роспотребнадзор и Минздрав Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в реализации международных медико-санитарных правил. Российская сторона в тот же год, а также в 2018-м уже передала в дар узбекским коллегам две мобильные лаборатории экспресс-диагностики на базе автомобилей "Газель".