"Связи воссоздаются во всех направлениях": заседание группы "Россия - Исламский мир"

Об укреплении межконфессионального диалога поговорили участники очередного заседания группы стратегического видения. Обсуждались и наиболее актуальные проблемы и вызовы исламского мира.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Уфе состоялось V ежегодное заседание Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир".

Основной темой саммита религиозных деятелей со всего мира стало укрепление межконфессионального согласия, опыт России и стран-участниц Организации Исламского сотрудничества.

Встреча приурочена к 50-летию Организации исламского сотрудничества, а также 90-летию выдающегося российского политического деятеля Евгения Примакова, который был первым председателем Группы (совместно с Минтимер Шаймиевым – Прим.ред.).

Владимир Путин направил приветствие участникам заседания, в котором в частности, сказано: "Важно, что Россия и члены Организации координируют усилия по противодействию глобальным угрозам и вызовам, урегулированию региональных конфликтов и решению различных гуманитарных проблем".

В пленарном заседании приняли участие председатель группы "Россия – Исламский мир", президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкортостана Радий Хабиров.

Участниками было отмечено, что данное заседание это не только традиционный, но и один из важных форумов повестки взаимоотношений России и международного мусульманского сообщества. Религиоведы и эксперты области со всего мира в ходе встреч делятся своим опытом, обсуждают наиболее актуальные проблемы и вызовы исламского мира.

Также в работе саммита участвовали и представители зарубежных стран, в том числе и Узбекистана в лице директора Центра исламской цивилизации Узбекистана, члена группы Шоазима Миноварова. Рассказывая о планах Центра по взаимодействию с религиозными научными центрами, он, в частности отметил:

"Думаю, что в целом перспективы у нас большие, потому что все мы выходцы из одной системы, и все мы проживаем на постсоветском пространстве, и у всех много вопросов, в том числе в области взаимоотношений религий, конфессий, толерантности".

Останавливаясь на взаимоотношениях республики с российским регионом, Миноваров подчеркнул, что развитие культурного и религиозного взаимодействия продолжится и дальше. В Исламском университете в Уфе обучаются узбекистанцы, а в Бухаре и Ташкенте студенты из Башкирии. Город Бухара и позже Ташкент — они даже в эпоху прежнего режима поставляли религиозные кадры для всего бывшего Советского Союза, и сейчас это продолжается, добавил он.

На православном храме Бухары установили купола

О взаимодействии между религиозными и светскими структурами Шоазим Миноваров заметил, что узбекские студенты в Уфе получают среднее светское образование, после чего поступают в Российский исламский университет ЦДУМ РФ.

"Нам есть чем обменяться в сфере образования. Будем работать в этом направлении. Исторически так сложилось, что мы дружим – мы соседи. Связи воссоздаются: дружить надо по всем направлениям", — заключил собеседник.

Заседание группы проводится ежегодно в разных регионах мира. Башкортостан, в текущем году попал в список не случайно. Это второй в России по национальному разнообразию российский регион.

Гости форума осмотрели также выставку инвестиционных проектов Башкортостана и Татарстана, ознакомились с книжной выставкой научно-богословских трудов, изданных в России.