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Генпрокуратура предъявила новые обвинения Гульнаре Каримовой

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Тема:
Уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой (28)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191206/12959666/Genprokuratura-predyavila-novye-obvineniya-Gulnare-Karimovoy.html

Следователи установили причастность старшей дочери Каримова к еще одной преступной группировке. Суммы ущерба оцениваются в более чем в 165 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана завершила следствие по еще одному уголовному делу в отношении старшей дочери первого президента страны Гульнары Каримовой, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, помимо участие в ОПГ, за которое Каримова уже отбывает наказание, она имеет отношение к другой преступной организацией, действовавшей на промышленных предприятиях республики.

Данные компании, согласно материалам дела, платили ей долю от незаконных доходов

Кроме этого, Каримова путем давления и запугивания принуждала граждан и владельцев различных компаний переоформлять свое имущество на подконтрольные ей компании. Сумма ущерба от противозаконных действий оценивается в более чем 165 миллионов долларов США и 85 миллиардов сумов.

Ранее дочь Каримовой заявила, что ее матери в очередной раз продлили арест.

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного судебного процесса ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет лет.

 

При этом в Генпрокуратуре республики продолжают работать с зарубежными ведомствами для выявления новых эпизодов нарушения законодательства. Общая сумма причиненного ущерба только по двум уголовным делам оценивался в два миллиарда долларов.

 

Тема:
Уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой (28)
Теги:
Гульнара Каримова, Генпрокуратура Узбекистана



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