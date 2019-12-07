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Шавкат Мирзиёев посетил Технологический парк программных продуктов и информационных технологий в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента

Расширение технологий: резиденты MUIC переходят в состав IT Park

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Данный шаг позволит объединить совместные усилия для развития дальнейшей IT-культуры и стартап-экосистемы в Узбекистане, поднимет на новый уровень качество отечественных IT-продуктов.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Mirzo Ulugbek Innovation Center (MUIC) упраздняется, а его резиденты переходят к IT Park, сообщает Министерство информационных технологий Узбекистана.

"В целях дальнейшего совершенствования IT-сферы, создания конкурентоспособных и перспективных программных продуктов, расширения аутсорсинговых IT-услуг для зарубежных стран и повышения качества IT-продуктов в целом, инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center упраздняется, а его резиденты переходят к Технологическому парку программных продуктов и информационных технологий", - говорится в сообщении.

Согласно информации, данный шаг позволит объединить совместные усилия для развития дальнейшей IT-культуры и стартап-экосистемы в Узбекистане, поднимет на новый уровень качество отечественных IT-продуктов.

В соответствии с постановлением Кабмина Узбекистана, на резидентов Технопарка распространяются льготы для улучшения IT-бизнеса в Узбекистане, а также полный цикл стартап-экосистемы отрасли информационных технологий - от развития навыков программирования (IT-Академия) и развития IT-идеи (программа инкубации), до развития прототипа продукта и испытания его на реальном рынке (программа акселерации).

Теги:
Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, информационные технологии, цифровые технологии, нанотехнологии, IT-технологии, технологии, Узбекистан, Узбекистан



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