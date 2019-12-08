Воскрешая святыни Самарканда: история иконописца-самоучки

Единственный иконописец Самарканда Александр Галак стал писать лики святых совершенно случайно – в 1990-е годы его в числе других художников пригласили восстанавливать практически уничтоженный Алексеевских собор. Теперь он считает это одним из своих главных занятий.

О русском иконописце Александре Галаке мы узнали совершенно случайно, занимаясь темой Русского Самарканда. Найти его мастерскую оказалось несложно – было очевидно, что она может быть при одной из трех действующих православных церквей города.

Так и оказалось – вот уже много лет он служит при Церкви Покрова Божьей Матери. Этот тот самый храм, который был построен в 1903 году, и который не тронула советская власть – он никогда не закрывал свои двери для верующих.

© Sputnik / Иконная лавка в Покровской церкви Самарканда

Пишет и восстанавливает иконы…

Женщины у свечного ящика суетятся, узнав, что мы ищем иконописца, начинают ему названивать, а у него идет урок. Александр Галак преподает в Детской творческой школе рисование. На перемене он перезванивает, узнает, что к нему пожаловали гости из Москвы, и обещает приехать в обеденный перерыв.

© Sputnik / Росписи в православном храме Самарканда

"Началось все с того, что в 1990-е годы в период возвращения верующим Алексеевского храма, в котором в советские годы располагался клуб воинской части, а после распада Союза его статус и вовсе стал непонятным. Ни куполов, ни икон, ни даже намеков на Божий дом – так и не скажешь, что это был самый крупный православный храм Самарканда", — рассказывает Александр Галак историю своего прихода в иконописцы, пока ведет нас по церковной территории к небольшой мастерской.

Пока Александра нет, нам показывают его работы – белоснежные стены коридоров, ведущие к воскресной школе, к баптистерию (помещению, где крестят), и к бухгалтерии расписаны сценами из Библии. Работы впечатляют – даже не верится, что это работы нашего современника. Возможно, влияет общая атмосфера храма, который благодаря небольшим размерам кажется абсолютно домашним и уютным. Разрешают подняться на колокольню, и посмотреть на окрестности. Оттуда и замечаем иконописца, который спешит к нам навстречу.

После личного вмешательства первого президента Узбекистана Ислама Каримова церковь, наконец, передали православным жителям Самарканда.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Художник-иконописец Александр Галак рассказывает о восстановлении Алексеевского храма в Самарканде

"Но храм был в ужасном состоянии – стены, полы, больно было смотреть на то, как он выглядел. Весь был израненный. И ни одной иконы. Встал вопрос, как это возрождать. И естественно позвали художников, в их числе оказался и я. С этого и началось мое воцерковление, движение в эту сторону. Мы вначале закрепились в этом храме, пытались восстановить облик, писали первые иконы, а потом пошло... Я до сих пор не ухожу из стен церкви", — с этими словами Александр Галак заводит нас в свою каморку.

© Sputnik / В мастерской художника-иконописца Александра Галака в Самарканде

"Писать иконы — это совсем не то, что картины. Мне приходилось перестраиваться - это же другой язык изображения. Даже мышление другое. Поначалу было непросто проникнуться искусством иконописи. Сейчас я нахожу в этом удовлетворение, когда начинаю писать икону, приступаю к работе, даже нахожусь в особом состоянии", — признается мастер.

В ней прохладно, но никто и не жалуется. На стенах в рабочем кабинете Александра, на рабочих столах и полках – иконы, кресты, новые и старинные, отреставрированные и только взятые художником для работы.

И тут же оговаривается, что классическим иконописцем себя не считает, поскольку не получал специального образования. "Я, скорее художник, который пишет иконы", — подчеркивает он.

© Sputnik / Икона в мастерской художника Александра Галака

Иконы пишет и жена Александра – тоже художница, с которой они вместе уже много лет – Елена Ларина. Вместе с ней они преподают и в Детской творческой школе.

На наших глазах Александр Галак показывает, как он реставрирует иконы – скрупулезно сидит с кисточкой над мелкими деталями, возвращая старинным работам былой облик. С нами это всего несколько минут, а обычно художник может часами не вставать с места.

© Sputnik / Икона в православном храме Самарканда

Книга о самаркандском православии

"Я родился и вырос в Самарканде, для меня это родной город. Мне всегда интересна очень богатая история здешних мест. Со временем стал увлекаться истоками православия на Востоке. Уже лет семь я собираю все данные о появлении в Самарканде православных храмов – когда и как строились, кто были первые священники, как создавались первые общины", — с этими словами он откладывает икону и достает с полки самиздатовскую книгу.

© Sputnik / Художник-иконописец Александр Галак показывает свою самодельную книгу о православии в Самарканде

В этой работе есть вся информация о православном Самарканде. И о том, как в 1868 году открыли первую церковь, сколько их было, кто в них служил. Александр мечтает когда-нибудь издать эту работу на хорошей бумаге в твердом переплете.

"Я понял, почему в Самарканде стали появляться храмы - как только сюда пришли русские, в тот же год, находясь вдали от родины, они захотели иметь самоидентификацию – свою кухню, свою религию, свои обряды. Им это было очень важно здесь сохранять. Так стали открываться храмы – первые примитивные, а потому же — красивые и богатые. И это в какой-то степени сохраняется здесь до сих пор, ведь мы так по сути и живем вдали от родины, хотя и считаем Самарканд и Узбекистан своим домом", — подчеркивает Александр Галак.

Эта любовь к двум родинам чувствуется и в архитектуре – во всех православных святынях Самарканда присутствовали восточные нотки, декор однозначно был местным. Да и на строительство русских православных церквей нанимались местные жители.

Немного озябшие в мастерской, выходим на улицу – яркое солнце больше светит, чем греет, все-таки зима, но переносится она совершенно здесь иначе, нежели в России. По-другому ощущаешь себя и в православных храмах Самарканда: вроде бы и вера одна, и обряды, а восточный колорит глубоко проник в привычный уклад жизни русских узбекистанцев. И эта изюминка отражается буквально во всем, хотя и заметна только со стороны, глазами приезжего москвича.