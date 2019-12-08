Узбекских правоохранителей обяжут снимать задержания на видео

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил внедрить в правоохранительной системе обязательную видеосъемку во время задержаний.

Глава республики заявил об этом на торжественном собрании, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции.

Он отметил, что за последние три года в стране была создана система защиты потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса. Разрешено создание негосударственных судебно-экспертных организаций. Законодательно закреплено требование об обязательной фиксации на видео таких процессуальных действий, как обыск, проверка полученных показаний на месте происшествия, следственный эксперимент.

"В ходе диалога с народом граждане предложили распространить подобную практику и на другие случаи, при которых существует опасность нарушения прав. В частности, необходимо законодательно закрепить порядок обязательной видеосъемки таких действий, как задержание лица, разъяснение ему процессуальных прав, отказ от предоставляемой защиты", — сказал президент.

Он отметил, что родственники задержанного должны быть сразу же проинформированы о его пребывании в специальном помещении. Глава республики предложил закрепить это положение в законе как обязанность дознавателя, следователя и другого уполномоченного лица.

"Кроме того, настало время внедрить электронную систему учета задержания лиц и других действий, связанных с применением принудительных процессуальных мер, ограничивающих права задержанных. В этом вопросе необходимо максимально сократить воздействие человеческого фактора", — заявил Мирзиёев.

По его словам, со следующего года будет внедрен порядок обжалования решения прокурора в суде.

"Таким образом создаются условия для обеспечения баланса в процессе дознания и предварительного следствия, то есть принципа сдержек и противовесов. Подобное важное новшество впервые вводится в нашу практику", — отметил президент.

Он заявил: не секрет, что ранее органы прокуратуры были чрезмерно закрытой структурой, находившейся вне контроля.

"В результате пострадало много невинных людей, ставших жертвами несправедливости. Как бы трудно ни было, признавая это, мы приступили к обеспечению неукоснительного соблюдения законности и справедливости в данной сфере", — заявил узбекский лидер

Он выразил уверенность, что внедрение практики обжалования решения прокурора в суде станет важным шагом в утверждении справедливости.