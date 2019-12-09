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Стратегический бомбардировщик Ту-95 МС. Архивное фото

Шойгу заявил об усилении ядерной триады России

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191209/12976274/Shoygu-zayavil-ob-usilenii-yadernoy-triady-Rossii.html

Министр обороны РФ на селекторном совещании рассказал, что в составе дальней авиации действует "запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков".

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Россия значительно усилила воздушную часть ядерной триады за счет создания новых самолетов и обновления действующего парка дальней авиации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании. Об этом сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Максим Богодвид
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По его словам, в этом году предприятие "Туполев" модернизировало дальние бомбардировщики Ту-95МС: было заменено морально устаревшее техническое и навигационное оборудование. Деталей министр не уточнил. Таким образом, в составе дальней авиации действует "запланированное количество исправных стратегических бомбардировщиков", отметил он.

Также Шойгу поручил увеличить число боевых кораблей, вооруженных ракетами "Калибр" и "Циркон", и заявил о необходимости "расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах".

Ядерная триада — это оснащенные ядерным оружием вооруженные силы. Они включают стратегическую авиацию, межконтинентальные ракеты и атомные подлодки.

Теги:
авиация, оружие, Минобороны РФ, Россия, Сергей Шойгу



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