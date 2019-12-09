Первое издание Красной книги РУз было опубликовано в 1984 году, новое издание стало пятым по счету.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. В Институте ботаники Академии наук Узбекистана состоялась презентация очередного издания Красной книги республики, сообщили в пресс-службе Госкомэкологии.

На подготовку двухтомного издания ушло пять лет. В нем собраны основные сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах флоры и фауны. Первый том посвящен растительному миру, второй — животному.

Пресс-служба Госкомэкологии В Узбекистане издали новую Красную книгу

В Красную книгу по растительному миру включены 314 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, которые нуждаются в защите (в предыдущем издании — 324). В список также были внесены 15 новых видов, а количество видов категории 0 ("вероятно исчезнувшие") уменьшилось с 19 до 10. Еще у 157 видов изменился статус.

Из издания по разным причинам были исключены камнеломка болотная, ллойдия поздняя, меч-трава Мартиуса, купальница алтайская, аконит круглолистный и аллохруза таджикистанская, скабиоза Улугбека, рябинник Ольги и наталиелла алайская, астрагал Келлера, шафран алатавский, ложноклаусия Ольги, моголтавия Северцова, липския замечательная.

В Красную книгу по животному миру включено 30 видов млекопитающих (с подвидами — 32), 52 вида птиц, 21 вид пресмыкающихся, 17 видов рыб (с подвидами — 18), три вида кольчатых червей, 14 видов моллюсков и 66 видов членистоногих.

В 2016 году Институт ботаники приступил к научным исследованиям по подготовке региональных кадастров с полными перечнями растений, растущих на той или иной территории.

Всего планируется выпустить 12 отдельных изданий по всем административным областям страны.