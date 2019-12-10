В Узбекистане впервые обнародовали неофициальный поэтический перевод гимна

Государственному гимну Узбекистану сегодня исполнилось 27 лет. Музыка, написанная композитором Муталом Бурхановым на стихи поэта Абдуллы Арипова, звучит величественно и гордо, как символ бессмертной силы народов республики.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Сегодня важная дата в истории государственности Узбекистана. Гимну республики - 27 лет.

10 декабря 1992 года был подписан закон "О Государственном гимне Республики Узбекистан".

Слова гимна в 1992 году написал знаменитый узбекский поэт Абдулла Арипов. В свое время были предложены несколько вариантов текста, однако предпочтение было отдано именно этому.

Музыка, прежде принадлежащая гимну Узбекской ССР, в 1947 году была написана композитором Муталом Бурхановым.

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Поэтических переводов Государственного гимна Узбекистана на другие языки прежде не существовало. За это решил взяться знаменитый узбекский писатель Ораз Абдуразаков.

По его словам, написанный им текст прекрасно ложится на мелодию Мутала Бурханова. Писатель надеется, что перевод гимна поспособствует лучшему пониманию узбекской культуры за рубежом.

Текст гимна в переводе:

I

Светлый край свободный, общий наш успех,

Ты спасительный друг и спутник, милосерден для всех!

Созидания путь, мудрости оплот,

Славой ты воссияй, пока мир живет!

Припев:

Злато долин – родной мой Узбекистан,

Предков мощь, слава их навсегда с тобой!

Дух великих людей нам по праву дан,

Очарован весь свет этою землёй!

II

Веры жив твой светоч, щедрый мой народ.

Молодых поколений воля, как крыло, нас несет!

Независимый край, мирная стезя,

Правдой ты расцветай, родина моя!

Припев.