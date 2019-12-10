21:48 10 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.88
  • EUR10545.67
  • USD9537.55
Поиск
Фейки, звезды и журналисты: кто требует освобождения Гульнары Каримовой

Почему адвоката Каримовой не пустили в Узбекистан — ответ Генпрокуратуры

Instagram
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой (29)
109 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1187/00/11870024.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191210/12984497/Pochemu-advokata-Karimovoy-ne-pustili-v-Uzbekistan--otvet-Genprokuratury.html

Старшая дочь первого президента республики Гульнара Каримова находится под следствием сразу по нескольким уголовным делам. В Генпрокуратуре заявили, что с ней работают узбекские адвокаты, что касается швейцарского юриста, то доступ к подзащитной ему ограничен.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Швейцарскому адвокату Гульнары Каримовой Грегуара Манжу запрещен въезд в Узбекистан для встречи с подзащитной. Такое решение вызвано систематическими нарушениями юриста правил международной правовой этики, сообщает Генпрокуратура республики.

В ведомстве уточнили, что согласно нормам законодательства, деятельность иностранных адвокатов на территории Узбекистана не предусмотрена. Мандат иностранного адвоката Манжы, выданный швейцарскими властями, распространяется лишь на расследование уголовным делом в отношении Каримовой в Швейцарии. Пребывание швейцарского адвоката стало возможным только после ходатайства властей этой страны.

"Несмотря на предоставленную возможность, Г.Манжа при посещении своего клиента в Узбекистане неоднократно допускал нарушения общепринятых правил профессиональной этики адвокатов, выразившихся в нагнетании обстановки деструктивного характера, распространении с целью пиара заведомо ложных сведений о пенитенциарных учреждениях Узбекистана", — говорится в сообщении Генпрокуратуры республики.

Такие действия иностранного туриста послужили причиной отказа ему во въезде на территорию Узбекистана. 

В пресс-службе ведомства добавили, что иностранные адвокаты других соучастников Каримовой по уголовному делу в Швейцарии продолжают беспрепятственно поддерживать контакты со своими подзащитными на территории страны.

Instagram
Генпрокуратура предъявила новые обвинения Гульнаре Каримовой
Защитой самой дочери экс-президента республики занимаются адвокаты - граждане Узбекистана, которых наняли близкие родственники обвиняемой. Эти юристы имеют соответствующие лицензии и работают согласно установленному порядку.

В тоже время Генпрокуратура заявила о полной открытости судебных и процессуальных органов, а также о доступе к пенитенциарным учреждениям страны в том числе и для международных правозащитных организаций.

Ранее стало известно, что старшей дочери президента Узбекистана Ислама Каримова были предъявлены новые обвинения по не вошедшим в уголовные дела эпизодам. По оценкам следствия, ущерб от деятельности ОПГ, с которыми была связана подозреваемая, оценивается более чем в 160 миллионов долларов.

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного судебного процесса ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет лет.

Расследования по причастности Каримовой к другим незаконным действиям, в том числе за рубежом, продолжаются. Общая сумма причиненного ущерба только по двум уголовным делам оценивается в два миллиарда долларов.

Тема:
Уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой (29)
Теги:
Узбекистан, Гульнара Каримова



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Открытие филиала МГИМО в Ташкенте
Альма-матер для дипломатов: в Ташкенте открылся филиал МГИМО
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по милитаризации Крыма
С широко закрытыми глазами: в ООН приняли резолюцию о "милитаризации" Крыма
Наблюдатель на выборах: права и запреты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться