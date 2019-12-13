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Флора Узбекистана: вышли в свет новые почтовые марки с грибами

Флора Узбекистана: вышли в свет новые почтовые марки с грибами

Почта Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191213/13002667/Flora-Uzbekistana-vyshli-v-svet-novye-pochtovye-marki-s-gribami.html

На них изображены съедобные грибы, растущие на территории Узбекистана. Названия - на латинском языке.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. В Узбекистане выпустили новую серию почтовых марок под названием "Флора Узбекистана. Грибы", сообщается на официальном сайте.

На них изображены съедобные грибы, растущие на территории Узбекистана. Серия состоит из 4 почтовых марок и отпечатана в виде малого листа. Названия грибов даны на латинском языке.

Узбекские блюда — на почтовых марках >>

Размер почтовых марок 52х37 мм. Размер малого листа 140х110 мм. Тираж почтовых марок - по 8 тысяч экземпляров. Рисунки - Фармонова С., дизайн - Сулаймонова У.

Присвоены идентификационные номера и установлены номиналы:

№1406. Morchella esculenta номинал - 3 200 сумов;

№1407. Pleurotus ostreatus номинал - 3 400 сумов;

№1408. Pleurotus eryngii номинал - 3 500 сумов;

№1409. Lepista saeva номинал - 5 800 сумов.

Они были подготовлены АО "Узбекистон почтаси" совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.

Теги:
письмо, марка, Узбекистан, Узбекистан, "Узбекистон почтаси", почта



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