Флора Узбекистана: вышли в свет новые почтовые марки с грибами

На них изображены съедобные грибы, растущие на территории Узбекистана. Названия - на латинском языке.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. В Узбекистане выпустили новую серию почтовых марок под названием "Флора Узбекистана. Грибы", сообщается на официальном сайте.

На них изображены съедобные грибы, растущие на территории Узбекистана. Серия состоит из 4 почтовых марок и отпечатана в виде малого листа. Названия грибов даны на латинском языке.

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Размер почтовых марок 52х37 мм. Размер малого листа 140х110 мм. Тираж почтовых марок - по 8 тысяч экземпляров. Рисунки - Фармонова С., дизайн - Сулаймонова У.

Присвоены идентификационные номера и установлены номиналы:

№1406. Morchella esculenta номинал - 3 200 сумов;

№1407. Pleurotus ostreatus номинал - 3 400 сумов;

№1408. Pleurotus eryngii номинал - 3 500 сумов;

№1409. Lepista saeva номинал - 5 800 сумов.

Они были подготовлены АО "Узбекистон почтаси" совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.