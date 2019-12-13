Российские СМИ более профессиональны, чем западные - Вышинский

Российские СМИ в сравнении со своими западными коллегами освещают события в странах G7 более сбалансированно. Так, если в российских медиа 31% негативных и 2% позитивных материалов о США, то в американских 91% негативных и лишь 0,2% позитивных текстов об РФ.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Российские СМИ на сегодняшний день являются более профессиональными, чем западные, считает исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

"Наши (журналисты) всегда едут туда, где можно записать яркий стендап, если что-то произошло, - едут и проверяют. История с "Белыми касками" самая показательная. Западные журналисты ... сейчас предпочитают писать материал из гостиниц, записывать стендап на фоне отдалённого пожарища, и это выдавать за материал из гущи событий. Я делаю простой личный вывод: на сегодняшний день наши СМИ более профессиональные, чем западные", - сказал Вышинский выступая на конференции "Роль медиаиндустрии в современном мире".

По мнению исполнительного директора агентства, сегодня можно лишь посетовать на то, что журналистика в этом смысле теряется как профессия.

"Конечно, все мы люди с какими-то позициями, с социальными, идеологическими представлениям и так далее. Но врачи лечат всех, оперирует всех... В этой ситуации мы стараемся оставаться и остаёмся классическими журналистами, а наши коллеги, увы, превращаются в советских журналистов 70-х годов, на мой взгляд", - отметил Вышинский.

Он также обратил внимание на результаты исследования "Осьминог 1.1", проведенного специалистами МИА "Россия сегодня", которое показало, что российские СМИ в сравнении со своими западными коллегами освещают события в странах G7 более сбалансированно. В частности, в российских медиа насчитано 67% нейтральных, 31% негативных и 2% позитивных материалов о США, тогда как в американских - 8,8% нейтральных, 91% негативных и лишь 0,2% позитивных текстов о России.

"Это простая иллюстрация соблюдения простого факта: всегда есть конфликт позиций между Россией и США. В любом конфликте должны быть представлены две стороны, две позиции, должен быть баланс. Так вот, баланс в российских СМИ есть, в американских баланса нет. Точка", - заключил Вышинский.

В рамках исследования "Осьминог 1.1" были проанализированы материалы о странах G7 в топ-13 российских СМИ. Как выяснилось, из рассмотренных 65 тысяч материалов за первое полугодие нынешнего года 71% оказался нейтральным по тональности, 24% - критическим и 5% - позитивным.

Ранее мониторинг "России сегодня" показал, почти 50% статей и новостных сообщений, появившихся за тот же период в популярных СМИ Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, были критическими, 48% - безоценочными и лишь 2% - положительными.

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