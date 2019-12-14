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Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Сергелийской ветки столичного метрополитена.

В столичном метро заработали камеры с функцией распознавания лиц

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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С начала года было обнаружено 457 забытых бесхозных предметов, например, сигаретные пачки, телефоны, портфели, разные коробки.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. На некоторых станциях ташкентской подземки в тестовом режиме установили интеллектуальные камеры с возможностью распознавания лиц, находящихся в розыске. В этом году благодаря камерам задержано уже 12 преступников, сообщает УзА.

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"Осуществляется работа по дальнейшему развитию этого вида транспорта, - рассказал в рамках пресс-конференции заместитель руководителя Главного управления обеспечения транспортной безопасности Олег Биченов. - Прокладываем новые линии, открываем новые станции. С начала года было обнаружено 457 забытых бесхозных предметов, например, сигаретные пачки, телефоны, портфели, разные коробки. Каждый раз при этом выезжает специальный отряд с необходимым снаряжением по обезвреживанию взрывоопасного предмета. Работают профессионально, работа не влияет на график движения поездов, не создает неудобства пассажирам."

Метро Ташкента
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В этом году общее количество преступлений снизилось по сравнению с прошлым годом более чем на 46 %. Не было допущено тяжких и особо тяжких преступлений.

Сообщили журналистам также о том, что в новом году в метро будут размещены указатели на иностранных языках, в первую очередь, на английском языке. Мониторы, бегущие строки, информационные экраны намечено заменить на более новые, со звуковыми объявлениями.

Теги:
МВД Узбекистана, Ташкент, Узбекистан, камера, Ташкентский метрополитен



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