В столичном метро заработали камеры с функцией распознавания лиц

С начала года было обнаружено 457 забытых бесхозных предметов, например, сигаретные пачки, телефоны, портфели, разные коробки.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. На некоторых станциях ташкентской подземки в тестовом режиме установили интеллектуальные камеры с возможностью распознавания лиц, находящихся в розыске. В этом году благодаря камерам задержано уже 12 преступников, сообщает УзА.

"Осуществляется работа по дальнейшему развитию этого вида транспорта, - рассказал в рамках пресс-конференции заместитель руководителя Главного управления обеспечения транспортной безопасности Олег Биченов. - Прокладываем новые линии, открываем новые станции. С начала года было обнаружено 457 забытых бесхозных предметов, например, сигаретные пачки, телефоны, портфели, разные коробки. Каждый раз при этом выезжает специальный отряд с необходимым снаряжением по обезвреживанию взрывоопасного предмета. Работают профессионально, работа не влияет на график движения поездов, не создает неудобства пассажирам."

В этом году общее количество преступлений снизилось по сравнению с прошлым годом более чем на 46 %. Не было допущено тяжких и особо тяжких преступлений.

Сообщили журналистам также о том, что в новом году в метро будут размещены указатели на иностранных языках, в первую очередь, на английском языке. Мониторы, бегущие строки, информационные экраны намечено заменить на более новые, со звуковыми объявлениями.