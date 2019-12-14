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Автомобильная дорога в Ташкенте

Хокимият запланировал ремонт и обещал перекрыть движение - карта

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191214/13008668/Khokimiyat-zaplaniroval-remont-i-obeschal-perekryt-dvizhenie---karta.html

Это связанно, подчеркнули в городской администрации, с ремонтными работами, которые планируется провести в этот период на подземном газопроводе высокого давления.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Столичный хокимият предупредил жителей города о том, что с вечера 15 декабря до вечера 19 декабря будут закрыты для проезда некоторые участки дорог.

Это связанно, подчеркнули в городской администрации, с ремонтными работами, которые планируется провести в этот период на подземном газопроводе высокого давления.

С 22:00 15 декабря до 23:00 19 декабря будут временно перекрыты для автомобильного движения некоторые участки дорог.
Хокимият Ташкента
С 22:00 15 декабря до 23:00 19 декабря будут временно перекрыты для автомобильного движения некоторые участки дорог.

С 22:00 15 декабря до 23:00 19 декабря будут временно перекрыты для автомобильного движения следующие участки дорог:

• улица Бектемир Йули (дублер) вдоль продуктового рынка "Куйлюк" от основной дороги улицы Бектемир Йули до ТКАД;
• улица Бектемир Йули (дублер) вдоль "Куйлюкского универсального торгового комплекса" от улицы Бектемир Йули до ТКАД.

Теги:
Узбекистан, ремонт дорог, перекрытие движения, Хокимият Ташкента



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