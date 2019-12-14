Хокимият запланировал ремонт и обещал перекрыть движение - карта

Это связанно, подчеркнули в городской администрации, с ремонтными работами, которые планируется провести в этот период на подземном газопроводе высокого давления.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Столичный хокимият предупредил жителей города о том, что с вечера 15 декабря до вечера 19 декабря будут закрыты для проезда некоторые участки дорог.

Это связанно, подчеркнули в городской администрации, с ремонтными работами, которые планируется провести в этот период на подземном газопроводе высокого давления.

Хокимият Ташкента С 22:00 15 декабря до 23:00 19 декабря будут временно перекрыты для автомобильного движения некоторые участки дорог.

С 22:00 15 декабря до 23:00 19 декабря будут временно перекрыты для автомобильного движения следующие участки дорог:

• улица Бектемир Йули (дублер) вдоль продуктового рынка "Куйлюк" от основной дороги улицы Бектемир Йули до ТКАД;

• улица Бектемир Йули (дублер) вдоль "Куйлюкского универсального торгового комплекса" от улицы Бектемир Йули до ТКАД.