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ДТП по забывчивости: обошлись без пострадавших

ГУВД Ташкента
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191214/13008884/DTP-po-zabyvchivosti-oboshlis-bez-postradavshikh.html

Водитель грузового автомобиля не опустил до необходимого положения бортовой кузов. По факту нарушения ПДД в отношении водителя, составлен соответствующий административный протокол.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Сегодня утром, сообщает ГУВД столицы, примерно в 07:30 часов на улице Гавхар в Чиланзарском районе 61-летний водитель грузового автомобиля марки "HOHAN" забыл опустить бортовой кузов и столкнулся с бетонным пролетом моста. В результате чего бортовая часть открепилась и повисла в вертикальном положении.

Причина ДТП: водитель грузового автомобиля не опустил до необходимого положения бортовой кузов. Пострадавших нет.

По факту нарушения ПДД в отношении водителя, составлен соответствующий административный протокол.

Теги:
Ташкент, авария, ГУВД Ташкента, ДТП



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