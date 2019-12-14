ДТП по забывчивости: обошлись без пострадавших

Водитель грузового автомобиля не опустил до необходимого положения бортовой кузов. По факту нарушения ПДД в отношении водителя, составлен соответствующий административный протокол.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Сегодня утром, сообщает ГУВД столицы, примерно в 07:30 часов на улице Гавхар в Чиланзарском районе 61-летний водитель грузового автомобиля марки "HOHAN" забыл опустить бортовой кузов и столкнулся с бетонным пролетом моста. В результате чего бортовая часть открепилась и повисла в вертикальном положении.

Причина ДТП: водитель грузового автомобиля не опустил до необходимого положения бортовой кузов. Пострадавших нет.

По факту нарушения ПДД в отношении водителя, составлен соответствующий административный протокол.