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Сразу три руководителя сменилось в Минэнерго

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191216/13017551/Srazu-tri-rukovoditelya-smenilos-v-Minenergo.html

Обновилось руководство ряда управлений в структуре министерства, в том числе новый специалист назначен на должность начальника Управления координации ценовой политики и финансовых потоков.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Пресс-служба Министерства энергетики заявило о том, что в ряде его подразделений поменялось руководство. Информация об этом была размещена в Телеграмм-канале ведомства.

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Сообщается, что Абдурахманов Азамат Акмалович назначен начальником Управления координации ценовой политики и финансовых потоков Министерства энергетики страны. Ранее он занимал должность заместителя начальника Управления по учету реализации электрической энергии АО "Региональные электрические сети".

Ниматуллаев Илхом Анварович назначен начальником Управления методологии и лицензирования Министерства энергетики. До этого назначенец работал начальником Управления по развитию электросетей.

Назиров Абдумалик Абдусалимович стал начальником Управления по развитию электросетей Министерства энергетики.

С чем связана столь масштабная кадровая перестановка - не сообщается.

Теги:
руководитель, назначение, Узбекистан, Минэнерго



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