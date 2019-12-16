Сразу три руководителя сменилось в Минэнерго

Обновилось руководство ряда управлений в структуре министерства, в том числе новый специалист назначен на должность начальника Управления координации ценовой политики и финансовых потоков.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Пресс-служба Министерства энергетики заявило о том, что в ряде его подразделений поменялось руководство. Информация об этом была размещена в Телеграмм-канале ведомства.

Сообщается, что Абдурахманов Азамат Акмалович назначен начальником Управления координации ценовой политики и финансовых потоков Министерства энергетики страны. Ранее он занимал должность заместителя начальника Управления по учету реализации электрической энергии АО "Региональные электрические сети".

Ниматуллаев Илхом Анварович назначен начальником Управления методологии и лицензирования Министерства энергетики. До этого назначенец работал начальником Управления по развитию электросетей.

Назиров Абдумалик Абдусалимович стал начальником Управления по развитию электросетей Министерства энергетики.

С чем связана столь масштабная кадровая перестановка - не сообщается.