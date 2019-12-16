В школах Узбекистана внедрят новый предмет "Воспитание"

Предмет будет поэтапно внедряться и читаться в 1-9-х классах с 2020-2021 года, а также в 10-11-х классах с 2021-2022 учебного года.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В школах Узбекистана планируют внедрить с 2020-2021 учебного года новый предмет "Воспитание".

Соответствующий проект постановления правительства республики уже внесен для рассмотрения и доступен для обсуждения до 29 декабря.

Ожидается, что этот предмет объединит в себе несколько других дисциплин – "Культуру поведения", "Чувство Родины", "Основы национальной идеи и духовности" и "Историю мировых религий".

Изучать предмет будут как младшие, так и старшие классы.

Испытание учебников запланировано на апрель-май 2020 года.