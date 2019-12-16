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Ученики и учитель на уроке

В школах Узбекистана внедрят новый предмет "Воспитание"

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191216/13023860/V-shkolakh-Uzbekistana-vnedryat-novyy-predmet-Vospitanie.html

Предмет будет поэтапно внедряться и читаться в 1-9-х классах с 2020-2021 года, а также в 10-11-х классах с 2021-2022 учебного года.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В школах Узбекистана планируют внедрить с 2020-2021 учебного года новый предмет "Воспитание".

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Соответствующий проект постановления правительства республики уже внесен для рассмотрения и доступен для обсуждения до 29 декабря.

Ожидается, что этот предмет объединит в себе несколько других дисциплин – "Культуру поведения", "Чувство Родины", "Основы национальной идеи и духовности" и "Историю мировых религий".

Изучать предмет будут как младшие, так и старшие классы.

Испытание учебников запланировано на апрель-май 2020 года.

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Теги:
Образование, школа, Узбекистан



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