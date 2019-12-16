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В операционном блоке

"В стране было проведено около 300 операций по пересадке почек," — Минзрав

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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В результате в 2019 году около 1 400 пациентов получили медицинскую помощь по месту жительства и им не пришлось приезжать в республиканские центры.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В минзраве рассказали о проводимой работе по совершенствованию системы специализированной медицинской помощи, внедрении стандартов, отвечающих современным требованиям, профилактических и ранних мероприятиях по выявлению заболеваний.

Создано восемь республиканских специализированных научно-практических медицинских центров (онкологии и радиологии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии, аллергологии, неврологии и инсульта, нефрологии и трансплантации почек, наркологии, детской хирургии), таким образом количество специализированных медицинских центров достигло 18.

В республиканский специализированный педиатрический научно-практический медицинский центр было доставлено высокотехнологичное оборудование на сумму 3,2 млн долларов США.

В медцентре, архивное фото
Пресс-служба Минздрава Узбекистана
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В республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии — на 2 млн евро, в республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии — на 2,8 млн евро.

За 11 месяцев 2019 года в регионах в филиалах специализированных центров было выполнено более 2 400 операций, из которых около 1500 (62,5%) являются высокотехнологичными. В результате в 2019 году около 1 400 пациентов получили медицинскую помощь по месту жительства и им не пришлось приезжать в республиканские центры.

"В республиканском специализированном хирургическом научно-практическом медицинском центре было проведено более 230 операций по пересадке почек, 6 операций по пересадке печени, 68 операций по трансплантации почки. Более 300 гражданам не пришлось обращаться в зарубежные клиники для проведения таких операций," — сказал пресс-секретарь министерства Фуркат Санаев.

На мероприятии также было отмечено, что с начала этого года в регионы было приглашено более 600 иностранных экспертов в области медицины, а также с помощью телемедицины проведено 1 000 онлайн-консультаций.

Теги:
Узбекистан, трансплантация органов, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан



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