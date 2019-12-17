ГУВД города Ташкента ищет новых сотрудников ППС - список требований

Конкурс будет проходить до 26 декабря с 09.00 до 18.00 в Центре приема на службу в органы внутренних дел Ташкента, которое располагается в здании Управления кадров ГУВД.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента объявило конкурс на замещение вакантных должностей по направлению патрульно-постовой службы (ППС) в органах внутренних дел столицы, сообщает пресс-служба ведомства.

Для того чтобы быть допущенным к конкурсу, кандидату необходимо соответствовать целому ряду жестких требований.

Во-первых, это должен быть мужчина до 30 лет (включительно), проживающий в Ташкенте. Во-вторых, кандидату необходимо получить высшее образование в вузе Узбекистана. К участию в конкурсе также допускаются окончившие вуз заочно.

В-третьих, рост кандидата - не ниже 175 сантиметров.

Кроме того, потенциальный сотрудник ППС должен пройти срочную службу в рядах вооруженных сил или в мобилизационном призывном резерве.

Отбор кандидатов ведется до 26 декабря по адресу: Мирабадский район, улица Саида Барака, 7.