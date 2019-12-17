Движение общественного транспорта в столице проконтролирует новый руководитель

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Решением хокима города Ташкента от 16 декабря 2019 года произошли изменения состава руководства АО "Тошшахартрансхизмат", сообщает пресс-служба столичной администрации.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. Анвар Джураев

В связи с освобождением от занимаемой должности председателя правления АО "Тошшахартрансхизмат" Мохира Валиева, его полномочия — до назначения нового управляющего — временно возложены на начальника Транспортного управления города Ташкента Анвара Джураева.

Стоит отметить, что на сайте АО "Тошшахартрансхизмат" данные пока не изменились.