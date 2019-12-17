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Автобусы в Ташкенте

Движение общественного транспорта в столице проконтролирует новый руководитель

АО "Тошшахартрансхизмат"
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191217/13034942/Dvizhenie-obschestvennogo-transporta-v-stolitse-prokontroliruet-novyy-rukovoditel.html

Прежний председатель правления АО "Тошшахартрансхизмат" Мохира Валиева освобожден от должности решением хокима Ташкента.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Решением хокима города Ташкента от 16 декабря 2019 года произошли изменения состава руководства АО "Тошшахартрансхизмат", сообщает пресс-служба столичной администрации.

 

Анвар Джураев
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Анвар Джураев

В связи с освобождением от занимаемой должности председателя правления АО "Тошшахартрансхизмат" Мохира Валиева, его полномочия — до назначения нового управляющего — временно возложены на начальника Транспортного управления города Ташкента Анвара Джураева.

 

Стоит отметить, что на сайте АО "Тошшахартрансхизмат" данные пока не изменились.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, назначение, общественный транспорт, Тошшахартрансхизмат



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