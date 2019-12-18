17:44 18 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск
Срочно:
Работа IT- специалиста за компьютером

Узбекистан вошел в топ-10 стран по источникам открытых данных

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
Получить короткую ссылку
7511
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1301/41/13014158.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191218/13042370/Uzbekistan-voshel-v-top-10-stran-po-istochnikam-otkrytykh-dannykh.html

Стремительному развитию открытых данных в стране содействуют координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане и Всемирный банк.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Open Data Inception представил рейтинг стран по источникам открытых данных. Узбекистан расположился на 9-й позиции, сообщает Госкомстат.

Отдельным пунктом выделено, что стремительному развитию открытых данных в стране содействуют координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане и Всемирный банк.

 

Open Data Inception — это полный список из более чем 2600 порталов открытых данных, разработанных Open Data Soft.
Госкомстат
Open Data Inception — это полный список из более чем 2600 порталов открытых данных, разработанных Open Data Soft

 

Список топ-10 стран по источникам открытых данных:

США — 642 источника;
Франция — 353 источника;
Испания — 309 источников;
Канада — 121 источник;
Великобритания — 105 источников;
Австралия — 102 источника;
Германия — 81 источник;
Италия — 59 источников;
Узбекистан — 52 источника;
Австрия — 51 источник.

При составлении рейтинга учитывается только количество источников открытых данных, содержание и качество Open Data Inception не анализирует.

 

Теги:
индекс открытости, Ташкент, Узбекистан, Госкомстат



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Девочка в детском саду
Яркие краски, тепло и уют: как выглядят мобильные и модульные детсады
Как три российские студентки очутились в кыргызской глубинке
Как работает упрощенный таможенный коридор между РФ и Узбекистаном
Таможенный лайфхак: как работает УТК между Россией и Узбекистаном

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться