Узбекистан вошел в топ-10 стран по источникам открытых данных

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Open Data Inception представил рейтинг стран по источникам открытых данных. Узбекистан расположился на 9-й позиции, сообщает Госкомстат.
Отдельным пунктом выделено, что стремительному развитию открытых данных в стране содействуют координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане и Всемирный банк.
Список топ-10 стран по источникам открытых данных:
США — 642 источника;
Франция — 353 источника;
Испания — 309 источников;
Канада — 121 источник;
Великобритания — 105 источников;
Австралия — 102 источника;
Германия — 81 источник;
Италия — 59 источников;
Узбекистан — 52 источника;
Австрия — 51 источник.
При составлении рейтинга учитывается только количество источников открытых данных, содержание и качество Open Data Inception не анализирует.