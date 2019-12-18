Узбекистан вошел в топ-10 стран по источникам открытых данных

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ИГИЛ готовит в Афганистане плацдарм для вторжения в Центральную Азию - Патрушев Согласно имеющимся данным, в приоритете у игиловцев - объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане. 115

Делегацию наблюдателей ЦИК РФ на выборах в Узбекистане возглавит Булаев По приглашению председателя ЦИК Узбекистана ожидается прибытие в республику делегации российского Центризбиркома во главе с заместителем председателя Николаем Булаевым. 33