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Перевал Камчик функционирует в штатном режиме, движения открыто

На перевале Камчик объявлено штормовое предупреждение

МЧС Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Через перевал Камчик проходит единственная автодорога, связывающая восточные области Ферганской долины с остальной территорией Узбекистана. 

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Штормовой ветер, снежные заносы, сильный туман и гололедица ожидаются в ближайшие выходные в районе перевала Камчик в Ташкентской области, сообщили в Центре гидрометеорологической службы Узбекистана.

МЧС
МЧС Узбекистана
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"В районе перевала Камчик автодороги А-373 "Ташкент-Ош" 21-22 декабря ожидается снег, временами сильный, туман с ухудшением видимости до 50 метров, усиление ветра до 18-23 м/с, на дороге возможны снежные заносы, гололедица", — говорится в публикации на официальном Telegram-канале Узгидромета.

Через перевал Камчик проходит единственная автодорога, соединяющая восточные области Ферганской долины с остальной территорией Узбекистана. Зимой из-за угрозы схода лавин, а весной из-за оползней и селей трасса на данном участке периодически закрывается.

Летом 2016 года АО "Узбекские железные дороги" построили электрифицированную железнодорожную линию Ангрен-Пап, которая проходит через 19-километровый туннель на перевале. Однако зимой движение поездов через туннель также приостанавливается во время ухудшения погоды.

Теги:
штормовое предупреждение, Камчик, МЧС Узбекистана



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