На перевале Камчик объявлено штормовое предупреждение

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Штормовой ветер, снежные заносы, сильный туман и гололедица ожидаются в ближайшие выходные в районе перевала Камчик в Ташкентской области, сообщили в Центре гидрометеорологической службы Узбекистана.публикации на официальном Telegram-канале Узгидромета.
Через перевал Камчик проходит единственная автодорога, соединяющая восточные области Ферганской долины с остальной территорией Узбекистана. Зимой из-за угрозы схода лавин, а весной из-за оползней и селей трасса на данном участке периодически закрывается.
Летом 2016 года АО "Узбекские железные дороги" построили электрифицированную железнодорожную линию Ангрен-Пап, которая проходит через 19-километровый туннель на перевале. Однако зимой движение поездов через туннель также приостанавливается во время ухудшения погоды.