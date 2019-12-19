На перевале Камчик объявлено штормовое предупреждение

Через перевал Камчик проходит единственная автодорога, связывающая восточные области Ферганской долины с остальной территорией Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Штормовой ветер, снежные заносы, сильный туман и гололедица ожидаются в ближайшие выходные в районе перевала Камчик в Ташкентской области, сообщили в Центре гидрометеорологической службы Узбекистана.

"В районе перевала Камчик автодороги А-373 "Ташкент-Ош" 21-22 декабря ожидается снег, временами сильный, туман с ухудшением видимости до 50 метров, усиление ветра до 18-23 м/с, на дороге возможны снежные заносы, гололедица", — говорится в публикации на официальном Telegram-канале Узгидромета.

Через перевал Камчик проходит единственная автодорога, соединяющая восточные области Ферганской долины с остальной территорией Узбекистана. Зимой из-за угрозы схода лавин, а весной из-за оползней и селей трасса на данном участке периодически закрывается.

Летом 2016 года АО "Узбекские железные дороги" построили электрифицированную железнодорожную линию Ангрен-Пап, которая проходит через 19-километровый туннель на перевале. Однако зимой движение поездов через туннель также приостанавливается во время ухудшения погоды.