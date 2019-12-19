В республике всех дорожных инспекторов снабдят планшетами и видеорегистраторами

Инспекторов профилактики, обеспечивающих безопасность на транспортных объектах, и сотрудников ППС обеспечат гаджетами до 1 января 2021 года.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. В Узбекистане всех инспекторов, обеспечивающих безопасность на объектах транспорта, обеспечат планшетами и видеорегистраторами.

Это следует из постановления правительства республики "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности на объектах транспорта и туризма", сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, в структуре Главного управления обеспечения безопасности на транспорте Министерства внутренних дел образован Ситуационно-аналитический центр.

"Одним из основных направлений деятельности Центра станет сбор, систематизация, накопление и анализ информации о возможных рисках на объектах транспорта и туризма, а также прилегающих к ним территориях", - говорится в сообщении.

До 1 января 2021 года инспекторам профилактики, обеспечивающим безопасность на транспортных объектах, будут выданы мобильные видеорегистраторы и планшеты, в которых будет загружена информация о лицах, находящихся в розыске. Сотрудникам патрульно-постовой службы выдадут только видеорегистраторы.