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Сотрудники службы благоустройства города Ташкента выкапывают молодые деревья

АКАУ выступила против обрезки деревьев возле билбордов

Новости Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191220/13060336/AKAU-vystupila-protiv-obrezki-derevev-vozle-bilbordov.html

Чем больше зеленых насаждений будет присутствовать в городе, тем безопаснее станет жизнь и благополучие граждан, считают общественные деятели.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Ассоциация коммуникационных агентств Узбекистана (АКАУ) сообщила об участившихся жалобах жителей столицы на обрезку деревьев, осуществляемую с целью улучшения видимости рекламных билбордов.

"После получения данных жалоб специалистами Ассоциации был проведен объезд локаций, указанных заявителями. К большому сожалению, все факты, приведенные в письмах, подтвердились. Действительно, в целом ряде случаев очевидно была проведена обрезка деревьев, мешающих обзору рекламных материалов. Мы со своей стороны осуждаем подобные варварские действия и уже направили соответствующие фотоматериалы уполномоченным органам. Могу сказать, что Ассоциация не станет ни потворствовать, ни покрывать тех, кто не следует элементарной этике ведения бизнеса", - заявил председатель АКАУ Алишер Нажмитдинов.

Инциденты с обрезкой верхушек деревьев были зафиксированы представителями АКАУ по улице Чехова. Факты полной вырубки деревьев в интересах некоторых операторов наружной рекламы, о которых идет речь в жалобах, в настоящее время уточняются.

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"В условиях нашего жаркого, сухого климата каждое дерево, каждая ветка и, не побоюсь этого сказать, каждый листочек имеют важное значения для здоровья и благополучия граждан. Кроме того, наш жаркий, суровый климат усугубляется Аральской трагедией! Как вы знаете, тысячи тонн ядовитой пыли со дна высохшего Арала ветрами перемещаются на огромные расстояния и самым непосредственным образом влияют на все стороны нашей жизни: деградируют сельскохозяйственные земли, тают ледники, загрязняется воздух, которым мы дышим. Все мы должны осознать одну важную истину: деревья – наши защитники!", - дополнил общественный деятель, член Экологической партии Абу-Али Ниязматов.

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По его мнению, чем больше зеленых насаждений будет присутствовать в городе, тем безопаснее станет жизнь и благополучие граждан.

"В этой связи считаю неприемлемым сокращение каким-либо образом зеленого фонда страны – будь то так называемая "санитарная обрезка" или вырубка ветвей, которые якобы закрывают здания, рекламные щиты или другие объекты. Сами такие действия говорят о низкой культуре, безразличии и неуважении "рубщиков" к здоровью своих сограждан, к республике в целом. Пользуясь этой возможностью, призываю представителей бизнеса начать компанию по пополнению зелёного фонда республики, а также по воспитанию у населения уважительного отношения к природе, в том числе посредством наружной рекламы", - добавил он.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом от 30 октября 2019 года одобрил введение с 1 ноября текущего года по 31 декабря 2020-го моратория на вырубку ценных видов деревьев, не входящих в государственный лесной фонд.

Теги:
город, экология, природа, деревья, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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