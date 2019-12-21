В Самарканде ветром снесло главную елку

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Главную елку Самарканда снес сильный ветер, сообщает хокимият города.
"Из-за сильного ветра, наблюдавшегося с 20 декабря до 21 декабря в Самарканде упали и были повреждены рекламные панно, выставочные материалы. Также, в городке Солим и на других территориях были повреждены елки", - говорится в сообщении.
Сейчас ведутся демонтажные работы по устранению проблем и ремонту каркасов елок.
Работы будут выполнены в течение дня, и культурные мероприятия продолжат свою работу в соответствии с программой.