19:30 21 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск

В Самарканде ветром снесло главную елку

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
12510
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1033/41/10334133.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191221/13066965/V-Samarkande-vetrom-sneslo-glavnuyu-elku.html

Сейчас ведутся демонтажные работы по устранению проблем и ремонту каркасов елок. Самаркандцы не останутся без праздничных украшений в этот Новый год.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Главную елку Самарканда снес сильный ветер, сообщает хокимият города.

"Из-за сильного ветра, наблюдавшегося с 20 декабря до 21 декабря в Самарканде упали и были повреждены рекламные панно, выставочные материалы. Также, в городке Солим и на других территориях были повреждены елки", - говорится в сообщении.

Сейчас ведутся демонтажные работы по устранению проблем и ремонту каркасов елок.

Работы будут выполнены в течение дня, и культурные мероприятия продолжат свою работу в соответствии с программой.

Теги:
город, новогодние праздники, праздничные дни, праздник, новый год, Новый год, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд, елка, Елка



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые красивые столицы мира в ожидании чуда - фотолента
Спокойный, непримечательный: что соседи говорят о нападавшем у здания ФСБ - видео
Кто сколько денег получит из бюджета в 2020 году
Поделили по-министерски: как в Узбекистане потратят бюджет-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться