В Самарканде ветром снесло главную елку

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Новый горнолыжный курорт "Амирсой" открыли в Узбекистане - фото В субботу при большом скоплении народа "Амирсой" торжественно открылся новый, став третьим горнолыжным курортом в окрестностях Ташкента. Сюда приехало большое количество любителей горных лыж и сноуборда из Ташкента, в том числе иностранцы-экспаты. 1

Геннадий Онищенко получил трогательный подарок от узбекских детей — фото Замглавы комитета по образованию Госдумы РФ Геннадий Онищенко прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. В ходе поездки он посетил одну из столичных школ, а также выступил с докладом в Ташкентской медицинской академии. 158