Геннадий Онищенко получил трогательный подарок от узбекских детей — фото

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы РФ Геннадий Онищенко, доктор медицинских наук, академик РАМН удостоен звания почетного профессора Медакадемии в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Онищенко, более 15 лет занимавший прост главного санитарного врача России, выступил с докладом в медицинском вузе, пообщался со студентами и педагогам и получил диплом, а также звание почетного профессора Медакадемии.
В ходе рабочей поездки в Узбекистан российский депутат также посетил одну из школ узбекской столицы, где пообщался с победителями международного экологического конкурса "Здоровое питание – активное долголетие". Несколько узбекских школьников в качестве подарков получили путевки в лагерь "Артек".
- Выступление Геннадия Онищенко в одной из школ Ташкента© Sputnik / Рамиз Бахтияров
- Дети исполняют Хорезмский танец© Sputnik / Рамиз Бахтияров
- Геннадий Онищенко в одной из ташкентских школ© Sputnik / Рамиз Бахтияров
- Геннадий Онищенко пообщался со школьниками в Ташкенте© Sputnik / Рамиз Бахтияров
- Депутат Госдумы РФ, академик РАМН Геннадий Онищенко в Ташкенте© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Теперь мы с вам увидимся следующей осенью в "Артеке", — сказал Онищенко на прощание.
Также в ходе визита в Ташкент российский депутат посетил Центризбирком республики, где на парламентских выборах работают международные наблюдатели, в том числе миссии от СНГ, Совета Федерации, Межпарламентской ассамблеи Содружества, а также от ЦИК России.
Кроме того того, в ходе поездки Онищенко встретился с митрополитом Ташкентским Викентием.