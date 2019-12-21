Геннадий Онищенко получил трогательный подарок от узбекских детей — фото

Замглавы комитета по образованию Госдумы РФ Геннадий Онищенко прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. В ходе поездки он посетил одну из столичных школ, а также выступил с докладом в Ташкентской медицинской академии.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы РФ Геннадий Онищенко, доктор медицинских наук, академик РАМН удостоен звания почетного профессора Медакадемии в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Онищенко, более 15 лет занимавший прост главного санитарного врача России, выступил с докладом в медицинском вузе, пообщался со студентами и педагогам и получил диплом, а также звание почетного профессора Медакадемии.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Депутат Госдумы РФ, академик РАМН Геннадий Онищенко

В ходе рабочей поездки в Узбекистан российский депутат также посетил одну из школ узбекской столицы, где пообщался с победителями международного экологического конкурса "Здоровое питание – активное долголетие". Несколько узбекских школьников в качестве подарков получили путевки в лагерь "Артек".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Узбекские школьники подарили Геннадию Онищенко книгу об архитектуре Ташкента

Выступление Геннадия Онищенко в одной из школ Ташкента © Sputnik / Рамиз Бахтияров

Дети исполняют Хорезмский танец © Sputnik / Рамиз Бахтияров

Геннадий Онищенко в одной из ташкентских школ © Sputnik / Рамиз Бахтияров

Геннадий Онищенко пообщался со школьниками в Ташкенте © Sputnik / Рамиз Бахтияров

Депутат Госдумы РФ, академик РАМН Геннадий Онищенко в Ташкенте © Sputnik / Рамиз Бахтияров 1 / 5 © Sputnik / Рамиз Бахтияров Выступление Геннадия Онищенко в одной из школ Ташкента

"Теперь мы с вам увидимся следующей осенью в "Артеке", — сказал Онищенко на прощание.

При встрече дети задали свои вопросы московскому гостю, а также рассказали о своих увлечениях. Школьники вручили Геннадию Онищенко памятный подарок — рельефную картину с видами Узбекистана, а также книгу об архитектуре Ташкента. Кроме того, для него подготовили небольшую концертную программу - несколько танцевальных и инструментальных номеров с традиционными национальными мотивами.

Также в ходе визита в Ташкент российский депутат посетил Центризбирком республики, где на парламентских выборах работают международные наблюдатели, в том числе миссии от СНГ, Совета Федерации, Межпарламентской ассамблеи Содружества, а также от ЦИК России.

Кроме того того, в ходе поездки Онищенко встретился с митрополитом Ташкентским Викентием.