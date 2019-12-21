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Геннадий Онищенко получил подарок от узбекских школьников

Геннадий Онищенко получил трогательный подарок от узбекских детей — фото

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191221/13067104/Gennadiy-Onischenko-poluchil-trogatelnyy-podarok-ot-uzbekskikh-detey---foto.html

Замглавы комитета по образованию Госдумы РФ Геннадий Онищенко прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. В ходе поездки он посетил одну из столичных школ, а также выступил с докладом в Ташкентской медицинской академии.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Заместитель председателя комитета по образованию Государственной Думы РФ Геннадий Онищенко, доктор медицинских наук, академик РАМН удостоен звания почетного профессора Медакадемии в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Онищенко, более 15 лет занимавший прост главного санитарного врача России, выступил с докладом в медицинском вузе, пообщался со студентами и педагогам и получил диплом, а также звание почетного профессора Медакадемии. 

Депутат Госдумы РФ, академик РАМН Геннадий Онищенко
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Депутат Госдумы РФ, академик РАМН Геннадий Онищенко

В ходе рабочей поездки в Узбекистан российский депутат также посетил одну из школ узбекской столицы, где пообщался с победителями международного экологического конкурса "Здоровое питание – активное долголетие". Несколько узбекских школьников в качестве подарков получили путевки в лагерь "Артек".

Узбекские школьники подарили Геннадию Онищенко книгу об архитектуре Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекские школьники подарили Геннадию Онищенко книгу об архитектуре Ташкента

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко с визитом в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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При встрече дети задали свои вопросы московскому гостю, а также рассказали о своих увлечениях. Школьники вручили Геннадию Онищенко памятный подарок — рельефную картину с видами Узбекистана, а также книгу об архитектуре Ташкента. Кроме того, для него подготовили небольшую концертную программу - несколько танцевальных и инструментальных номеров с традиционными национальными мотивами.

  • Выступление Геннадия Онищенко в одной из школ Ташкента
    Выступление Геннадия Онищенко в одной из школ Ташкента
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Дети исполняют Хорезмский танец
    Дети исполняют Хорезмский танец
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Геннадий Онищенко в одной из ташкентских школ
    Геннадий Онищенко в одной из ташкентских школ
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Геннадий Онищенко пообщался со школьниками в Ташкенте
    Геннадий Онищенко пообщался со школьниками в Ташкенте
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
  • Депутат Госдумы РФ, академик РАМН Геннадий Онищенко в Ташкенте
    Депутат Госдумы РФ, академик РАМН Геннадий Онищенко в Ташкенте
    © Sputnik / Рамиз Бахтияров
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Выступление Геннадия Онищенко в одной из школ Ташкента
"Теперь мы с вам увидимся следующей осенью в "Артеке", — сказал Онищенко на прощание.

Также в ходе визита в Ташкент российский депутат посетил Центризбирком республики, где на парламентских выборах работают международные наблюдатели, в том числе миссии от СНГ, Совета Федерации, Межпарламентской ассамблеи Содружества, а также от ЦИК России.

Кроме того того, в ходе поездки Онищенко встретился с митрополитом Ташкентским Викентием.




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