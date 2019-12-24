Узбекистанец за строительство гостиницы в Самарканде получил 4 млрд сумов

Государство впервые компенсировало траты на строительство гостиницы согласно постановлению Кабмина от мая 2019 года.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Предпринимателю, построившему отель в Самарканде, компенсировали четыре миллиарда сумов.

Первый денежный сертификат был вручен владельцу самаркандской гостиницы Grand Hotel Sogdiana в субботу в рамках торжественного открытия горнолыжного курорта "Амирсой", сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

В ноябре этого года гостинице Grand Hotel Sogdiana была присвоена категория "три звезды". В ней 102 номера, рассчитанных на прием 204 постояльцев.

Кроме того, в отеле имеются бассейн, оздоровительный и спа-центры, аквапарк и конференц-зал.

Гостиница Grand Hotel Sogdiana, принадлежащая ООО Dobusiya Samarqand Aqualand Пресс-служба Госкомтуризма

Гостиница Grand Hotel Sogdiana, принадлежащая ООО Dobusiya Samarqand Aqualand Пресс-служба Госкомтуризма

Гостиница Grand Hotel Sogdiana, принадлежащая ООО Dobusiya Samarqand Aqualand Пресс-служба Госкомтуризма 1 / 3 Пресс-служба Госкомтуризма Гостиница Grand Hotel Sogdiana, принадлежащая ООО Dobusiya Samarqand Aqualand

Строительство гостиницы началось в августе 2017 года. В сентябре 2019-го объект был сдан в эксплуатацию.

Согласно постановлению правительства "О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития деятельности гостиничных хозяйств", субсидия выделяется из госбюджета инвесторам при строительстве новой гостиницы.

Однако есть важное условие: в ней должно быть не менее 50 номеров категории "три звезды" и 100 номеров категории "четыре звезды".

При этом новая гостиница должна быть открыта до 1 января 2022 года. Субсидия инвесторам выделяется один раз, ее размер составляет:

- 40 миллионов сумов за каждый номер в гостиницах с категорией "три звезды";

- 65 миллионов сумов за каждый номер в гостиницах с категорией "четыре звезды".