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Мандарины на складе

Таблетки в мандаринах в Узбекистане: фейк или правда?

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191224/13096630/Tabletki-v-mandarinakh-v-Uzbekistane-feyk-ili-pravda.html

СМИ уже "предупреждают" жителей республики проверять еду, прежде чем давать ее детям. Однако все это оказалось фейком.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В узбекских соцсетях начинает набирать популярность видео, где мужчина режет ножом мандарин, в котором оказываются таблетки белого цвета. Более того, некоторые пишут, что эти фрукты идут в Узбекистан из Кыргызстана.

Запись распространяется в Telegram и WhatsApp. На ней мужчина чистит два плода и вынимает из обоих по одной белой таблетке. В кадр также попал продукт, который, судя по упаковке, сделан в Кыргызстане.

СМИ уже "предупреждают" жителей республики проверять еду, прежде чем давать ее детям. Однако все это оказалось фейком.

Как пишет Sputnik Кыргызстан, это же видео ранее распространяли жители Благовещенска (Россия), о чем сообщали несколько местных интернет-порталов. Однако вскоре кто-то снял "разоблачающее видео", как мужчина делает ножом маленький надрез на мандарине и проталкивает в него таблетку.

Теги:
видеоролик, Видео, Кыргызстан, Кыргызстан, Узбекистан, Узбекистан, мандарины



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