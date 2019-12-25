В нескольких махаллях Ташкента отключат газ

В частности, отключат от газа жилые дома, предприятия и организации, расположенные в махаллях "Олмос", "Гузал", "Нодира", "Донишманд", "А. Навоий", "Джаркурган", "Ок-Даре", "Асалобод", "Гулистон" и "Авиасозлар".

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Сегодня, 25 декабря, с 10:00 до 20:00 ряд махаллей будут отключены от газа, сообщается на официальном сайте.

"Сегодня с 10:00 до 20:00 проводятся работы по ремонту труб подземного газопровода на пересечении улиц Зумрад и Хуснобод Яшнабадского района Ташкента", - говорится в сообщении.

В частности, отключат от газа жилые дома, предприятия и организации, расположенные в махаллях "Олмос", "Гузал", "Нодира", "Донишманд", "А. Навоий", "Джаркурган", "Ок-Даре", "Асалобод", "Гулистон" и "Авиасозлар".

ООО Hududgaz Tashkent Shahar приносит свои извинения за доставленные неудобства.