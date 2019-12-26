Четыре новых кроссовера от UzAutoMotors - фото

Продажи автомобилей Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Traverse и Chevrolet Tahoe стартуют с 26 декабря 2019 года, Chevrolet Equinox - с марта-апреля 2020-го.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Компания UzAutoMotors представила новые автомобили на территории моторного завода. Презентация прошла в торжественной обстановке, сообщают "Новости Узбекистана".

Всего было представлено четыре новеньких авто: Chevrolet Tahoe, Traverse, Trailblazer и Equinox.

Chevrolet Trailblazer

Внедорожник с двигателем объемом 3.6 л и мощностью 275 л. с. плюс полный привод. Расход топлива в смешанном цикле составляет 9,7 л на 100 км.

В дополнение к управлению аудиосистемой и круиз-контролем на рулевом колесе, этот внедорожник предлагает помощника по спуску на уклонах, датчик дождя, бортовой компьютер, бесключевой доступ в салон и практичность Chevrolet MyLink.

Помимо шести подушек безопасности, он имеет дневные ходовые огни, электронный контроль устойчивости, оповещение о давлении в шинах и многое другое.

В Узбекистане автомобиль будет представлен в восьми цветах.

MAKSAD Chevrolet Trailblazer

Chevrolet Traverse

До 8 пассажирских мест и самое вместительное багажное пространство в классе, функция выбора режима вождения и передовая система полного привода. Внедорожник до 100 км/ч разгоняется за 7,8 сек.

Интеллектуальная система полного привода повышает контроль над автомобилем на скользкой или заснеженной дороге, а выбор переднеприводного режима обеспечивает дополнительную экономию топлива. Chevrolet Traverse оснащен системой рулевого управления с электроусилителем переменного действия и пятирычажной независимой задней подвеской.

В Узбекистане автомобиль будет представлен в пяти цветах.

MAKSAD Chevrolet Traverse

Chevrolet Tahoe

Вместительный салон, отделанный высококачественными материалами, современная мультимедийная система Chevrolet MyLink, которая оснащена 8-дюймовым сенсорным дисплеем, ультраточная система управления жесткостью подвески Magnetic Ride Control, обновленный двигатель V8 EcoTec 6,2 л, мощность 426 л. с.

К конструктивным особенностям модели также адаптирована отлично зарекомендовавшая себя фирменная 8-ступенчатая трансмиссия Hydra-Matic. Тяговые свойства двигателя обеспечивают высокую динамику разгона автомобиля до стокилометровой отметки за 6,8 сек.

Одной из уникальных черт интерьера Chevrolet является концепция двойного кокпита, которая разделяет переднюю часть салона автомобиля на две почти полноправные половины и создает таким образом обособленное пространство для водителя и переднего пассажира. Салон Chevrolet Tahoe с легкостью трансформируется в ровное багажное пространство объемом до 2 680 л.

В Узбекистане автомобиль будет представлен в трех цветах.

MAKSAD Chevrolet Tahoe

Chevrolet Equinox

Девятиступенчатая АКПП и подключаемый полный привод, что позволяет при желании выехать на легкое бездорожье. Водительское место в этом автомобиле украшают стильный и современный трехспицевый руль, а также полностью перелицованная приборная панель, представленная несколькими аналоговыми указателями и ЖК-дисплеем маршрутного компьютера.

Объем топливного бака — 59 л, двигатель 2.0 Тurbo, расход составляет 8,2 л/100 км в смешанном цикле. Время разгона Chevrolet Equinox составляет 7,8 с до 100 км/ч.

Объем багажника при классической компоновке равен 670 литрам, а сложив спинки заднего дивана (образуют ровный пол), пользователь может рассчитывать на уже внушительные 1 627 л. В подполье багажного отсека найдется место для запасного колеса и необходимого инструмента, что также можно отнести в число плюсов автомобиля.

В Узбекистане автомобиль будет представлен в пяти цветах.