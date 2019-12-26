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Большинство россиян признали Путина политиком года

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191226/13111095/Bolshinstvo-rossiyan-priznali-Putina-politikom-goda.html

Свыше 20% опрошенных ВЦИОМ граждан даже изъявили желание пригласить президента России на празднование Нового года.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Почти половина россиян назвали политиком года президента страны Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Главе государства отдали свои голоса 46% участников опроса. Министр иностранных дел Сергей Лавров стал политиком года для 15% россиян, а по мнению 10% этого звания достоин глава Минобороны Сергей Шойгу.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Имя лидера ЛДПР Владимира Жириновского назвали 7% опрошенных, а премьер-министра Дмитрий Медведева — 6%.

При этом 39% россиян затруднились ответить на данный вопрос.

У граждан также поинтересовались, кого из политиков они пригласили бы к себе за новогодний стол. Почти половина россиян (47%) заявили, что не позвали бы никого из политических деятелей, 22% опрошенных сказали, что готовы были бы пригласить на празднование Путина, 12% — Жириновского, а 4% — Медведева.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен методом телефонного интервью в ноябре — декабре 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Теги:
Владимир Жириновский, Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, политика, ВЦИОМ, опрос, россияне, Россия, Владимир Путин



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