Большинство россиян признали Путина политиком года

Свыше 20% опрошенных ВЦИОМ граждан даже изъявили желание пригласить президента России на празднование Нового года.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Почти половина россиян назвали политиком года президента страны Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Главе государства отдали свои голоса 46% участников опроса. Министр иностранных дел Сергей Лавров стал политиком года для 15% россиян, а по мнению 10% этого звания достоин глава Минобороны Сергей Шойгу.

Имя лидера ЛДПР Владимира Жириновского назвали 7% опрошенных, а премьер-министра Дмитрий Медведева — 6%.

При этом 39% россиян затруднились ответить на данный вопрос.

У граждан также поинтересовались, кого из политиков они пригласили бы к себе за новогодний стол. Почти половина россиян (47%) заявили, что не позвали бы никого из политических деятелей, 22% опрошенных сказали, что готовы были бы пригласить на празднование Путина, 12% — Жириновского, а 4% — Медведева.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен методом телефонного интервью в ноябре — декабре 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.