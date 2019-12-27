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Подготовка Ташкента к празднованию Нового года

Будет ли снег? Синоптики рассказали о погоде в новогодние праздники

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191227/13120494/Budet-li-sneg-Sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-novogodnie-prazdniki.html

Бывают годы, когда снег выпадает в последние дни Старого года и снежный покров сохраняется до начала января, однако за последние пять лет в новогодние праздники в Узбекистане наблюдалась сухая погода.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. До Нового года меньше недели, а какая погода ожидает узбекистанцев в праздничную ночь, так и остается неясным. Синоптики решили рассказать, придет ли в республику снежная зима 31 декабря-1 января.

"Согласно статистическим данным за последние 50 лет осадки в Ташкенте 31 декабря и 1 января выпадают в среднем раз в 3-5 лет, однако чаще всего они бывают в виде дождя. Таковы особенности нашего среднеазиатского климата", - рассказали в Узгидромете.

Отсутствие снега зимой становится далеко не редкостью в условиях тенденции глобального потепления, считают синоптики.

За последние пять лет в новогодние праздники в республике наблюдалась в основном сухая погода. И этот год не стал исключением, отметили в Узгидромете.

Бокал шампанского в новогоднюю ночь
© Sputnik / Валерий Мельников
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29-31 декабря по территории Узбекистана местами пройдут дожди. Осадки в виде снега ожидаются лишь в горных районах страны.

По сравнению с очень теплыми днями 26-28 декабря, когда температура днем повышалась до 14-17° (на 8-10° выше нормы), температурный фон понизится, говорится в прогнозе.

В последние дни Старого года температура будет в пределах нормы: ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, обещают синоптики.

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Теги:
Узгидромет, прогноз погоды, Новый год



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