Будет ли снег? Синоптики рассказали о погоде в новогодние праздники

Бывают годы, когда снег выпадает в последние дни Старого года и снежный покров сохраняется до начала января, однако за последние пять лет в новогодние праздники в Узбекистане наблюдалась сухая погода.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. До Нового года меньше недели, а какая погода ожидает узбекистанцев в праздничную ночь, так и остается неясным. Синоптики решили рассказать, придет ли в республику снежная зима 31 декабря-1 января.

"Согласно статистическим данным за последние 50 лет осадки в Ташкенте 31 декабря и 1 января выпадают в среднем раз в 3-5 лет, однако чаще всего они бывают в виде дождя. Таковы особенности нашего среднеазиатского климата", - рассказали в Узгидромете.

Отсутствие снега зимой становится далеко не редкостью в условиях тенденции глобального потепления, считают синоптики.

За последние пять лет в новогодние праздники в республике наблюдалась в основном сухая погода. И этот год не стал исключением, отметили в Узгидромете.

29-31 декабря по территории Узбекистана местами пройдут дожди. Осадки в виде снега ожидаются лишь в горных районах страны.

По сравнению с очень теплыми днями 26-28 декабря, когда температура днем повышалась до 14-17° (на 8-10° выше нормы), температурный фон понизится, говорится в прогнозе.

В последние дни Старого года температура будет в пределах нормы: ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, обещают синоптики.