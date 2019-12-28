Хоким Ташкента начал принимать обращения через личный портал

Пользователи смогут отправить хокиму свои предложения по улучшению инфраструктуры города, ознакомиться со списком проблем по городу и с результатами проделанных работ по поступившим жалобам.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Начал работу портал главы столичной администрации, куда жители смогут отправлять свои жалобы, вопросы и предложения. Пока сайт hokim.tashkent.uz работает в тестовом режиме.

Пользователи смогут отправить хокиму свои предложения по улучшению инфраструктуры города, ознакомиться со списком проблем по городу и с результатами проделанных работ по поступившим жалобам.

На сайте говорится, что это интерактивный проект по эффективному взаимодействию государства и жителей, разработанный для улучшения качества жизни горожан и содействия беспрекословной доставке обращений жителей столицы хокиму Ташкента.

"Отлаженный процесс на портале позволяет упростить процесс обработки и приема обращений за счет уменьшения документооборота, а также сократить время поступления обращения до исполнителя. Важно, что контроль за устранением проблемы находится в руках самих граждан, так как на портале действует система отслеживания процесса обработки обращений в режиме онлайн," — говорится в сообщении.