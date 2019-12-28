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Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев

Хоким Ташкента начал принимать обращения через личный портал

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191228/13122841/Khokim-Tashkenta-nachal-prinimat-obrascheniya-cherez-lichnyy-portal.html

Пользователи смогут отправить хокиму свои предложения по улучшению инфраструктуры города, ознакомиться со списком проблем по городу и с результатами проделанных работ по поступившим жалобам.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Начал работу портал главы столичной администрации, куда жители смогут отправлять свои жалобы, вопросы и предложения. Пока сайт hokim.tashkent.uz работает в тестовом режиме.

В столичном хокимияте прошла встреча исполняющего обязанности хокима столицы Джахонгира Артикходжаева с инвесторами
Пресс-служба хокимията города Ташкента
Хоким Ташкента рассказал, какие проекты инвесторов будут реализованы

Пользователи смогут отправить хокиму свои предложения по улучшению инфраструктуры города, ознакомиться со списком проблем по городу и с результатами проделанных работ по поступившим жалобам.

На сайте говорится, что это интерактивный проект по эффективному взаимодействию государства и жителей, разработанный для улучшения качества жизни горожан и содействия беспрекословной доставке обращений жителей столицы хокиму Ташкента.

"Отлаженный процесс на портале позволяет упростить процесс обработки и приема обращений за счет уменьшения документооборота, а также сократить время поступления обращения до исполнителя. Важно, что контроль за устранением проблемы находится в руках самих граждан, так как на портале действует система отслеживания процесса обработки обращений в режиме онлайн," — говорится в сообщении.

Теги:
Ташкент, население, обращения, Джахонгир Артыкходжаев, хоким, Хокимият Ташкента, хокимият



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