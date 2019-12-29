Игровые новости: открылась регистрация на турнир по CS:GO и Dota 2

Регистрация на участие в первом сезоне открыта с 27 декабря по 20 января. В Узбекистане отборочный этап пройдет 24−25 января.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Компания ASUS и принадлежащий ей бренд Republic of Gamers проведет в 2020 году командный турнир ROG Community CUP для тех, кто любит компьютерные игры.

Турнир рассчитан на любителей, но профессиональные киберспортсмены тоже могут участвовать. Матчи пройдут по всей территории СНГ.

Соревнование будет состоять из трех сезонов, которые будут проводиться в онлайн- и оффлайн-режиме.

Dota 2 Steam

CS:GO csgo-download.ru 1 / 2 Steam Dota 2

Первый сезон будет посвящен CS:GO и пройдет в режиме онлайн. Во втором сезоне игроки сразятся в Dota 2, а финальная битва пройдет оффлайн на одном из крупнейших фестивалей Санкт-Петербурга — VK Fest 2020.

В третьем сезоне участники будут играть в CS: GO и сойдутся в итоговой битве на выставке ИгроМир 2020 в Москве.

Регистрация на участие в первом сезоне пройдет с 27 декабря 2019 года по 20 января 2020 года в 12.00 по московскому времени.

Отборочные игры:

Беларусь – 20.01-21.01

Украина – 22.01-23.01

Узбекистан – 24.01-25.01

Казахстан – 26.01-27.01

Кыргызстан – 28.01-29.01

Россия – 30.01-31.01

Открытые группы – 01.02-03.02

Гранд финал – 04.02

Граждане Узбекистана, желающие подать заявку на участие, могут сделать это по ссылке.

Пока известны только призы первого сезона - это пять игровых ноутбуков ROG Strix G GL731GW, механические проводные клавиатуры ROG Strix Scope, мыши ROG Gladius II Origin и коврики ROG SHEATH.

Подробности можно прочитать на сайте.