Одни дома: спасателям пришлось вскрыть дверь, вызволяя запертых детей

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Инцидент произошел в воскресенье днем в одном из домов Навоийской области. Запертую дверь пришлось вскрывать специальным инструментом.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Навоийской области спасатели помогли родителям попасть в дом, где оказались запертыми двое малолетних детей, сообщает пресс-служба МЧС республики.
По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил около полудня. За помощью к спасателям обратился местный житель, у которого в запертой квартире оказались двое меленьких детей.
Сотрудник МЧС Узбекистана с ребенком на руках
На место прибыла бригада сотрудников МЧС, которые с помощью специального инструмента вскрыли входную дверь и передали мальчика 2017 года рождения и девочку 2019 года рождения их родителям.