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Сотрудник МЧС вскрывает дверь квартиры, чтобы вызволить запертых детей

Одни дома: спасателям пришлось вскрыть дверь, вызволяя запертых детей

Пресс-служба МЧС Узбекистана
Общество
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Инцидент произошел в воскресенье днем в одном из домов Навоийской области. Запертую дверь пришлось вскрывать специальным инструментом.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Навоийской области спасатели помогли родителям попасть в дом, где оказались запертыми двое малолетних детей, сообщает пресс-служба МЧС республики. 

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил около полудня. За помощью к спасателям обратился местный житель, у которого в запертой квартире оказались двое меленьких детей.

Сотрудник МЧС Узбекистана с ребенком на руках
Пресс-служба МЧС Узбекистана
Сотрудник МЧС Узбекистана с ребенком на руках
На место прибыла бригада сотрудников МЧС, которые с помощью специального инструмента вскрыли входную дверь и передали мальчика 2017 года рождения и девочку 2019 года  рождения их родителям. 

Теги:
спасатели, МЧС Узбекистана, Навоийская область



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