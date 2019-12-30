Праздник к нам приходит: в этом году в Ташкенте не будет новогоднего салюта

Ранее синоптики сообщили, что снега в новогодние праздники скорее всего не будет. 29-31 декабря по территории Узбекистана местами пройдут дожди. Осадки в виде снега ожидаются лишь в горных районах страны.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В этом году в Ташкенте не будет праздничного новогоднего салюта. Об этом сообщили в столичном хокимияте.

В городской администрации объяснили, что это связано с "неподходящими погодными условиями".

Между тем хокимият старается всячески создать праздничную атмосферу для жителей Ташкента. В частности, по городу пустили колонну из восьми автобусов, украшенных новогодними гирляндами.

Хокимият Ташкента Автобус, украшенный праздничной гирляндой

"Организаторы из АО Toshshahartransxizmat утвеждают, что селфи на фоне новогодних автобусов исполняют желания", - отметили в столичной администрации.