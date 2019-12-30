Праздник к нам приходит: в этом году в Ташкенте не будет новогоднего салюта

Ранее синоптики сообщили, что снега в новогодние праздники скорее всего не будет. 29-31 декабря по территории Узбекистана местами пройдут дожди. Осадки в виде снега ожидаются лишь в горных районах страны.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В этом году в Ташкенте не будет праздничного новогоднего салюта. Об этом сообщили в столичном хокимияте.
В городской администрации объяснили, что это связано с "неподходящими погодными условиями".
Между тем хокимият старается всячески создать праздничную атмосферу для жителей Ташкента. В частности, по городу пустили колонну из восьми автобусов, украшенных новогодними гирляндами.
Создание столь важного произведения доверили молодому узбекскому композитору, заслуженному артисту Узбекской ССР Мухтару Ашрафи и его наставнику по Московской государственной консерватории заслуженному деятелю искусств РСФСР Сергею Василенко.
Амбулаторно-поликлинические учреждения, больницы районного, областного и республиканского уровней, научно-практические медицинские центры и родильные комплексы будут обслуживать население в новогодние праздники непрерывно.