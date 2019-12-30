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Праздничный салют в Ташкенте в честь Дня Независимости Узбекистана

Праздник к нам приходит: в этом году в Ташкенте не будет новогоднего салюта

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191230/13140864/Prazdnik-k-nam-prikhodit-v-etom-godu-v-Tashkente-ne-budet-novogodnego-salyuta.html

Ранее синоптики сообщили, что снега в новогодние праздники скорее всего не будет. 29-31 декабря по территории Узбекистана местами пройдут дожди. Осадки в виде снега ожидаются лишь в горных районах страны.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В этом году в Ташкенте не будет праздничного новогоднего салюта. Об этом сообщили в столичном хокимияте.

В городской администрации объяснили, что это связано с "неподходящими погодными условиями".

Между тем хокимият старается всячески создать праздничную атмосферу для жителей Ташкента. В частности, по городу пустили колонну из восьми автобусов, украшенных новогодними гирляндами.

Автобус, украшенный праздничной гирляндой
Хокимият Ташкента
Автобус, украшенный праздничной гирляндой

"Организаторы из АО Toshshahartransxizmat утвеждают, что селфи на фоне новогодних автобусов исполняют желания", - отметили в столичной администрации.

Маршрут празднично оформленных автобусов
Хокимият Ташкента
Маршрут празднично оформленных автобусов

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Теги:
Ташкент, Новый год, салют



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